حق بدی آب و هوا و سختی کار به معلمان مناطق محروم پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی در حاشیه مراسم نواختن زنگ پژوهش که صبح شنبه در مدرسه راهنمایی دخترانه نور منطقه 6 تهران برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر درباره نحوه پرداخت حق سختی کار معلم مناطق محروم و بد آب و هوا افزود: طبق احکام جدید آنهایی که در مناطق محروم هستند حق منطقه محروم و بدی آب و هوا دریافت می کنند و آنهایی که در شهرها هستند حق بدی آب و هوا به آنها تعلق می گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با اعلام اینکه پاداش معلمان مناطق محروم در 12 استان طی یکماه قبل پرداخت شده گفت: اما برخی از مناطق باقی مانده بود که چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته کل آن که رقمی در حدود 60 میلیارد تومان بود را پرداخت کردیم.

وی درباره سرانجام بیمه طلایی بازنشستگان نیز گفت: رئیس جمهور این موضوع را در دولت پیگیر هستند و هفته گذشته نیز نامه ای را به معاون اول خود ابلاغ کرده اند که زمینه های ایجاد آن را دنبال کنند.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که "با حذف یارانه ها شهریه مدارس غیردولتی چگونه افزایش می یابد؟" گفت: هیچگونه افزایشی در آموزش و پرورش اعم از مدارس دولتی و غیردولتی به وجود نمی آید و همچنین دولت ستادی را تشکیل داده که در مواقع ضروری دستگاهها را مساعدت و همیاری می کند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه همزمان با هدفمندی یارانه ها اقدامات لازم در مدارس انجام شده گفت: در این هفته یک نوبت دیگر از سرانه مدارس به حساب مدیران واریز شده است.

حاجی بابایی تصریح کرد: از چند ماه پیش نیز اعلام کرده ایم که هیچ مدرسه ای نباید وجود داشته باشد که مدیر آن عنوان کند که قبض آب یا برق و .. را پرداخت نکرده است.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " علت تغییر معاونت پرورشی وزارتخانه چه بوده است؟" گفت: قصد داشتیم که تحولی در این حوزه ایجاد کنیم که بدنبال آن ادارات کل آن را نیز بازتعریف کرده ایم چون برخی از آنها با یکدیگر تداخل داشتند.

وی ادامه داد: دو اداره کل قرآن، نماز و عترت و امور تربیتی و مشاوره را در این معاونت ایجاد کرده ایم و فعلا خودم را به عنوان معاونت پرورشی منصوب کرده ام و کار را دنبال می کنم و بزودی معاون پرورشی را منصوب می کنم.