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۲۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۵۱

در دومين جشنواره روابط عمومي هاي برتر استان تهران:

روابط عمومي فرمانداري كرج اول شد

روابط عمومي فرمانداري كرج در دو رشته ارتباط با رسانه ها و طرح ويژه از ميان 11 فرمانداري و 43 شهرداري استان تهران به عنوان روابط عمومي برتر معرفي و حائز رتبه اول شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر از كرج در اين جشنواره كه با هدف ايجاد رقابت سالم و ارائه الگوهاي برتر برگزار شد، روابط عمومي هاي ادارات كل، شركتها، فرمانداريها، شهرداريهاي، بانكها و سازمانها عملكرد سالهاي 81 و 82 خود را به قضاوت هيات داوران گذاشتند كه در نهايت روابط عمومي فرمانداري كرج به دليل ارائه  طرح ويژه و نيز ارتباط تنگاتنگ با رسانه ها به مقام اول جشنواره دست يافت.

در مراسم پاياني جشنواره در حضور استاندار تهران - مديركل روابط عمومي وزارت كشور، مديركل تبليغات وزارت ارشاد، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران، مديركل روابط عمومي شهرداري تهران و جمعي از مديران استان از مدير روابط عمومي فرمانداري كرج (ابراهيم كردلو) تقدير و قدرداني شد.

 

کد مطلب 121676

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