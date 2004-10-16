روابط عمومي فرمانداري كرج اول شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر از كرج در اين جشنواره كه با هدف ايجاد رقابت سالم و ارائه الگوهاي برتر برگزار شد، روابط عمومي هاي ادارات كل، شركتها، فرمانداريها، شهرداريهاي، بانكها و سازمانها عملكرد سالهاي 81 و 82 خود را به قضاوت هيات داوران گذاشتند كه در نهايت روابط عمومي فرمانداري كرج به دليل ارائه طرح ويژه و نيز ارتباط تنگاتنگ با رسانه ها به مقام اول جشنواره دست يافت.

در مراسم پاياني جشنواره در حضور استاندار تهران - مديركل روابط عمومي وزارت كشور، مديركل تبليغات وزارت ارشاد، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران، مديركل روابط عمومي شهرداري تهران و جمعي از مديران استان از مدير روابط عمومي فرمانداري كرج (ابراهيم كردلو) تقدير و قدرداني شد.