  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دوره های آموزش کلاسیک برای پرستاران کشور وجود ندارد

دوره های آموزش کلاسیک برای پرستاران کشور وجود ندارد

مدیر برنامه فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه دوره های آموزش کلاسیک ویژه پرستاران در کشور وجود ندارد، افزود: حضور پرستار در کلینیکهای درد الزامی است.

مهدی پناه خواهی در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش موثر پرستاران آموزش دیده و مجرب در تیم کنترل درد اشاره کرد و افزود: پرستاران می توانند در اتاق عمل، بخشها و حتی تیم درمان کلینیکهای درد در این باره فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه دوره های آموزش کلاسیک ویژه پرستاران در کشور وجود ندارد، گفت: با این وجود تعدادی از پرستاران دوره های آموزشی آن را در دانشگاههای سایر کشورها گذرانده اند.

مدیر برنامه فلوشیپ در دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه ضرورت تربیت پرستار متخصص به وزارت بهداشت منعکس شده است، ادامه داد: پرستاران می توانند در پر کردن فرم ارزیابی، آموزش به بیمار و استفاده صحیح از وسایل همگام با پزشک همکاری کنند.

وی ادامه داد: آموزشهای آکادمیک و دانشگاهی باید متناسب نیاز روز تغییر کند اگر چه طراحی و برنامه ریزی و تربیت نیروی متخصص پرستاری به دو سال زمان نیاز دارد اما حضور آنها ضروری است.

پناه خواهی به دردهای حاد، مزمن و درمانهای ناشی از ابتلا به سرطان اشاره کرد و افزود: درد حاد به صورت ناگهانی شروع می شود که دردهای ناشی از اعمال جراحی جزو این دسته به شمار می آیند. دردهای مزمن هم دردهای طول کشیده ای هستند که فرد را برای مدتی طولانی آزار می دهند.

کد مطلب 1216762

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها