دوره های آموزش کلاسیک برای پرستاران کشور وجود ندارد

مهدی پناه خواهی در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش موثر پرستاران آموزش دیده و مجرب در تیم کنترل درد اشاره کرد و افزود: پرستاران می توانند در اتاق عمل، بخشها و حتی تیم درمان کلینیکهای درد در این باره فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه دوره های آموزش کلاسیک ویژه پرستاران در کشور وجود ندارد، گفت: با این وجود تعدادی از پرستاران دوره های آموزشی آن را در دانشگاههای سایر کشورها گذرانده اند.

مدیر برنامه فلوشیپ در دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه ضرورت تربیت پرستار متخصص به وزارت بهداشت منعکس شده است، ادامه داد: پرستاران می توانند در پر کردن فرم ارزیابی، آموزش به بیمار و استفاده صحیح از وسایل همگام با پزشک همکاری کنند.

وی ادامه داد: آموزشهای آکادمیک و دانشگاهی باید متناسب نیاز روز تغییر کند اگر چه طراحی و برنامه ریزی و تربیت نیروی متخصص پرستاری به دو سال زمان نیاز دارد اما حضور آنها ضروری است.

پناه خواهی به دردهای حاد، مزمن و درمانهای ناشی از ابتلا به سرطان اشاره کرد و افزود: درد حاد به صورت ناگهانی شروع می شود که دردهای ناشی از اعمال جراحی جزو این دسته به شمار می آیند. دردهای مزمن هم دردهای طول کشیده ای هستند که فرد را برای مدتی طولانی آزار می دهند.