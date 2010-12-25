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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

موفقیت سه تصویرگر ایرانی در مسابقه بین‌المللی "لائورا اورویتو"

موفقیت سه تصویرگر ایرانی در مسابقه بین‌المللی "لائورا اورویتو"

سعید علیزاده، نسیم خونامیردشتی و سیما شاهمرادی در مسابقه بین‌المللی تصویرگری "لائورا اورویتو" موفق به کسب رتبه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر این مسابقه تصویرگری برای بزرگداشت صدمین سال انتشار کتاب این نویسنده ایتالیایی با موضوع "هلن، قهرمان تروآ" برگزار شد.

از میان تمامی شرکت‌کنندگان 22 تصویرگر به کاتالوگ نمایشگاه راه یافتند. 13 تصویرگر ایتالیایی نیز در میان برگزیدگان بودند. همچنین از کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، انگلستان و اسپانیا هر کدام یک تصویرگر به کاتالوگ راه یافتند.

نمایشگاه آثار تصویرگران برگزیده نیز از 27 مارس 2011 (هفتم فروردین 1390) تا 30 آوریل (دهم اردیبهشت) در موزه باستان‌شناسی بولونیا برگزار می‌شود.

کد مطلب 1216763

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