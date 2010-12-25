نرخ خدمات ناوگان حمل و نقل بین شهری 30 درصد افزایش یافت

حمید رضا شهرکی ثانوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: بر این اساس نرخ کرایه مسافران برای اتوبوسهای ویژه و فوق العاده 15 درصد، مینی بوسهای روستایی و بین شهری 30 درصد و سواریهای پلاک عمومی بین شهری 20 درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: از سال 83 تاکنون کرایه ناوگان اتوبوسی افزایش نداشته است که امسال کمیسیون نرخ گذاری اجازه افزایش نرخ خدمات این ناوگان را صادر کرد و بر این اساس این کرایه ها که 44 ریال به ازای هر کیلومتر محاسبه می شد به 57 ریال افزایش یافته که رقم قابل توجهی هم نیست.



وی افزود: 95 درصد جا به جایی کالا و 90 درصد جا به جایی مسافر در کشور از طریق حمل و نقل جاده ای انجام می شود که با هدفمند شدن یارانه ها روند توسعه و نوسازی این ناوگان شتاب می گیرد.



به گفته این مسئول تمامی سهمیه سوخت ناوگان عمومی از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به مدت 10 روز با توجه به نوع ماشین تامین شده است.



شهرکی ثانوی از افزایش امکان استفاده از تسهیلات خط اعتباری ویژه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی خبرداد و افزود: میزان پرداخت تسهیلات به این بخش از پنج تا 10 میلیون ریال تعیین شده است.



وی با بیان این که ناوگان مینی بوسرانی استان می تواند از تسهیلات ویژه ای استفاده کند گفت: علاوه بر اعطای تسهیلات 200 میلیون ریالی، سازمان راهداری کشور 80 میلیون ریال کمک بلاعوض به کسانی که بخواهند مینی بوسهای خود را نوسازی کنند پرداخت می کند.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی با بیان این که هم اکنون اتوبوسها با ضریب اشغال صندلی 21 مسافر یعنی، استفاده از 60 درصد افزایش خود فعالیت می کنند اذعان کرد: این رقم در مواقع غیر اوج مسافرتها 30 درصد است که استهلاک انرژی و خودرو را در پی دارد.

