اوباما کابینه خود را ترمیم می کند/ اسامی دولتمردان جدید آمریکا

شکست دموکراتها در انتخابات میان دوره ای کنگره و قدرت گرفتن دوباره جمهوریخواهان آمریکا و همچنین معرفی جریان جدیدی به نام "تی پارتی" در ایالات متحده و ناتوانی در انجام اغلب وعده های انتخاباتی در دور اول ریاست جمهوری، "باراک اوباما" را برآن داشته تا در اندیشه ترمیم دولت خود باشد.

از افرادی چون رابرت گیتس، هیلاری کلینتون، جو بایدن و رابرت گیبس به عنوان کسانی نام برده می شود که در سال اینده تغییر خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در خصوص اعضای جدید دولت آمریکا می نویسد : بر اساس تفکرات "باراک اوباما" از این پس "دیوید پلاف" مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.

بر همین اساس اوباما در حال حاضر سرگرم بررسی این موضوع است که چگونه می توان قدرت سیستم اجرایی آمریکا را افزایش داد. بر همین اساس در حال رایزنی با اعضای دولت های قبلی و برخی مشاورین جدید همچون تاجران سرشناس است تا دور دوم ریاست جمهوری خود را رهبری کند.

در همین رابطه، اوباما در روزهای گذشته مذاکرات طولانی مدتی را با بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، و برخی از اعضای کابینه او همچون "لئون پانتا" رئیس فعلی سیا و رئیس کارکنان کاخ سفید در دوران کلینتون، "جان پودستا" یکی دیگر از روسای کارکنان کاخ سفید در دوران کلینتون، "تام داشل" رهبر سابق اکثریت های سنا و "کنت دوبارستین" رئیس کارکنان کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان داشته است.

به گفته نزدیکان اوباما، رئیس جمهور آمریکا در مدت تعطیلات سال نوی میلادی برنامه جدید خود را مدون می کند و در اولین روزهای ژانویه آن را به اطلاع مردم می رساند.

بر همین اساس، یکی از مواردی که تغییر در آن حتمی است تیم اقتصادی اوباماست و در اولین گام رئیس جمهور آمریکا یک مدیر جدید برای "شورای ملی اقتصاد" این کشور معرفی می کند. این پست هم اکنون در اختیار "لارنس سامرز" است و از "گن اسپرلینگ" از مشاوران وزارت خزانه داری آمریکا که در دوران ریاست جمهوری کلینتون عهده دار این پست بوده و "راجر آلتمن" از بانکدارن حاضر در بورس وال استریت که وی نیز در دولت کلینتون حضور داشت به عنوان نامزدهای احتمالی پست مدیریت شورای ملی اقتصاد آمریکا نام برده می شود.

تیم سیاسی اوباما نیز در این راستا تغییر می کند و دلیل آن تغییر ترکیب کنگره آمریکا در مقایسه با سالهای گذشته است. در همین رابطه اخیرا کاخ سفید چندین وکیل را استخدام کرده تا تحقیقات گسترده ای را در رابطه با ترکیب کنگره جدید بخصوص مجلس نمایندگان آمریکا انجام بدهند.

گفته می شود تیم سیاسی اوباما نیز در این راستا تغییر می کند و دلیل آن تغییر ترکیب کنگره آمریکا در مقایسه با سالهای گذشته است. در همین رابطه اخیرا کاخ سفید چندین وکیل را استخدام کرده تا تحقیقات گسترده ای را در رابطه با ترکیب کنگره جدید بخصوص مجلس نمایندگان آمریکا انجام بدهند.

بر همین اساس نفر دیگری که در سال آینده میلادی از کاخ سفید می رود "جیم مسینا" معاون رئیس کارکنان کاخ سفید است. وی برای مرتب کردن امور مربوط به انتخابات آتی ریاست جمهوری در واشنگتن از این پست کنار گذاشته می شود.

"رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید نیز از دیگر افرادی است که در سال آینده پست جدیدی در دولت آمریکا می گیرد و شاید او را در قامت یک مشاور دیده شود. از افرادی چون "جی کارنی" سخنگوی جو بایدن و "بیل برتون" معاون رئیس مطبوعاتی کاخ سفید به عنوان جانشینان گیبس نام برده می شود.

بر همین اساس در تاریخ 8 دسامبر که آخرین نشست اوباما با اعضای دولت آمریکا برگزار شد اوباما تاکید کرد که اگر کسی قصد کناره گیری از دولت را دارد بهتر است هر چه سریعتر این موضوع را به اطلاع وی برساند.

پیشتر نیز اعلام شده بود که پس از پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات کنگره آمریکا و قوت گرفتن شایعه کناره گیری "رابرت گیتس" از وزارت دفاع، نام "هیلاری کلینتون" بعنوان اصلی ترین گزینه جانشینی وی مطرح شده است.

در همین رابطه شایعاتی نیز مبنی بر آمدن "جو بایدن" به جای "هیلاری کلینتون" در وزارت خارجه آمریکا منتشر شده بود.