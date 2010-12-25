مجید آوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه طرح صافا نخستین بار در کشور در قم اجرا میشود، گفت: این طرح نوعی مهندسی فرهنگی است که در نظر دارد صنعت را به سمت فرهنگ بومی و ایرانی سوق داده و با ایجاد مسجد و مکانهای عبادی و مذهبی در شهرکهای صنعتی بین صنعت و دین پیوندی مستحکم برقرار کند.
وی در ادامه با بیان اینکه سند چشمانداز ایران در افق ۱۴۰۴ وزارت صنایع و معادن را مکلف به انجام یکسری امور به ویژه در بخش فرهنگی کرده است بیان داشت: این وزارتخانه تولیدات و فرآوردههای صنعتی و معدنی، اهالی و دستاندرکاران بخش صنعت و معدن، جامعه و بهرهبرداران از محصولات صنعتی و معدنی در سطوح ملی و مخاطبان محصولات صنعتی و معدنی در خارج از کشور را به عنوان اهداف فرهنگی خود قرار داده و آنها را به سازمانهای متبوع خود ابلاغ کرد.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم افزود: برای عملیاتی کردن این اهداف مجموعهای به نام برنامهریزی و پژوهشهای فرهنگی در سطح وزارتخانه شکل گرفت و این وزارتخانه تصمیم به اجرای طرح صنعت ایرانی، فرهنگ ایرانی (صافا) به صورت آزمایشی برای نخستین بار در استان قم کرد.
وی تصریح کرد: مرکز پژوهشی صافا هشتم دیماه با حضور مشاور فرهنگی وزیر صنایع و معادن، معاون برنامهریزی وزیر صنایع و معادن و استاندار قم در دفتر مرکز پژوهشی صافا افتتاح شده و پس از بررسی و طی کردن آزمون و خطا در دیگر استانها اجرا میشود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم از اجرای طرح صنعت ایرانی، فرهنگ اسلامی (صافا) برای نخستین بار در کشور در قم خبر داد.
مجید آوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه طرح صافا نخستین بار در کشور در قم اجرا میشود، گفت: این طرح نوعی مهندسی فرهنگی است که در نظر دارد صنعت را به سمت فرهنگ بومی و ایرانی سوق داده و با ایجاد مسجد و مکانهای عبادی و مذهبی در شهرکهای صنعتی بین صنعت و دین پیوندی مستحکم برقرار کند.
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