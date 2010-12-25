مجید آوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه طرح صافا نخستین بار در کشور در قم اجرا می‌شود، گفت: این طرح نوعی مهندسی فرهنگی است که در نظر دارد صنعت را به سمت فرهنگ بومی و ایرانی سوق داده و با ایجاد مسجد و مکان‌های عبادی و مذهبی در شهرک‌های صنعتی بین صنعت و دین پیوندی مستحکم برقرار کند.



وی در ادامه با بیان اینکه سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴ وزارت صنایع و معادن را مکلف به انجام یکسری امور به ویژه در بخش فرهنگی کرده است بیان داشت: این وزارتخانه تولیدات و فرآورده‌های صنعتی و معدنی، اهالی و دست‌اندرکاران بخش صنعت و معدن، جامعه و بهره‌برداران از محصولات صنعتی و معدنی در سطوح ملی و مخاطبان محصولات صنعتی و معدنی در خارج از کشور را به عنوان اهداف فرهنگی خود قرار داده و آن‌ها را به سازمان‌های متبوع خود ابلاغ کرد.



رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم افزود: برای عملیاتی کردن این اهداف مجموعه‌ای به نام برنامه‌ریزی و پژوهش‌های فرهنگی در سطح وزارتخانه شکل گرفت و این وزارتخانه تصمیم به اجرای طرح صنعت ایرانی، فرهنگ ایرانی (صافا) به صورت آزمایشی برای نخستین بار در استان قم کرد.



وی تصریح کرد: مرکز پژوهشی صافا هشتم دی‌ماه با حضور مشاور فرهنگی وزیر صنایع و معادن، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع و معادن و استاندار قم در دفتر مرکز پژوهشی صافا افتتاح شده و پس از بررسی و طی کردن آزمون و خطا در دیگر استان‌ها اجرا می‌شود.

