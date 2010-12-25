"فاطمه" و "امیرعلی" بیشترین فراوانی اسم را در استان ایلام دارند

علیرضا قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود مردم استان ایلام بیشتر به اسامی مذهبی علاقه دارند بطوری که دو ایم فاطمه و امیر علی بیشترین فراوانی اسم را در استان ایلام را دارند.

وی بیان داشت: زهرا، ابوالفضل، ستایش، امیر حسین، هستی، محمد مهدی و ... در رتبه های بعدی هستند.

ثبت ازدواج و طلاق

وی افزود: در 9 ماهه نخست سال جاری پنج هزار و 498 مورد ازواج در استان ایلام ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.4 درصد افزایش داشته است.

قبادی گفت: بطور میانگین در هر شبانه روز 20 واقعه ازدواج در استان ایلام ثبت شده است.

وی عنوان کرد: در 9 ماهه نخست سال جاری در هر شبانه روز 1.12 واقعه طلاق صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از پنج درصد کاهش یافته است.

این مسئول اظهار داشت: در این مدت 304 واقعه طلاق در استان ایلام ثبت شده است.

ثبت ولادت و فوت

مدیرکل ثبت احوال استان ایلام تصریح کرد: در 9 ماهه نخست سال جاری هفت هزار و 418 واقعه ولادت در استان ایلام شده است که از این تعداد 13.8 نفر پسر و 13.1 نفر دختر بوده اند.

وی ادامه داد: بطور میانگین در هر شبانه ورز 26.9 نفر در استان ایلام متولد شده که نسبت به مشابه سال قبل هشت صدم درصد کاهش یافته است.

قبادی افزود: از مجموع کل ولادتهای ثبت شده در سال جاری 95 درصد ولادت جاری بوده و در مقابل هر 100 ولادت دختر، 105 ولادت پسر انجام شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال جاری هزار و 794 واقعه فوت در استان ایلام ثبت شده است که 91 درصد آن وفات جاری بوده است.

وی ادامه داد: بطور متوسط در هر شبانه روز 6.5 نفر در استان ایلام فوت شده اند که از این تعداد 3.7 درصد مرد و 2.8 زن بوده است.

وی یادآور شد: 100 درصد مردم استان ایلام کارت ملی دریافت کرده اند.