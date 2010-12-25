نحوه اخطار به موسسات متخلف فراگیر و لغو مجوز/ شناسایی موسسات متخلف

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به کلیه موسسات مجاز برگزارکننده دوره های فراگیر اعلام شده است تا زمانی که از دفتر آموزشهای آزاد به آنها برای برگزاری کلاسهای فراگیر دانشگاه پیام نور اجازه داده نشده هیچ موسسه ای حق برگزاری کلاس ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر این موسسات اقدام به ثبت نام برگزاری کلاس کنند با آنها برخورد می شود که البته برخی از موسسات این کار را کرده بودند که با آنها برخورد کردیم و یک اخطار نیز به پرونده آنها دادیم.

نادری اضافه کرد: اگر تعداد اخطارها به 3 اخطار برسد مجوز قطعی این گروه از موسسات به مجوز اصولی بدل می شود و اجازه برگزاری دوره های فراگیر از آنها گرفته می شود. در همین رابطه تعدادی از موسسات بوده اند که با آنها برخورد شده است.

وی یادآور شد: اخطارها به موقع به موسسات داده شده است و از میان حدود 12 موسسه که به آنها اخطار داده شده 8 موسسه به سرعت کلاسها را تعطیل کرده اند و به دلیل اقدام به موقع آنها دوره فراگیر از آنها گرفته نشد.

مدیرکل دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: فهرست موسسات مجاز برگزاری دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در سایت وزارت علوم اعلام شده است. تغییرات مجوز موسسات نیز در این سایت اطلاع رسانی شده است.

وی افزود: در سایت وزارت علوم اسامی موسسات غیرمجازی که مجوز از ما نگرفته اند نیز اعلام شده اند و افرادی که می خواهند در دوره های فراگیر ثبت نام کنند باید اول از وضعیت مجوز مرکز مربوطه مطلع شوند.

نادری گفت: اگر کسی شکایت دارد، بررسی می شود و در صورت تخلف موسسه با آن برخورد می شود. موسسات غیرمجاز پلمپ می شوند و موسسات مجاز نیز در صورت تخلف، مجوز دوره فراگیر را از دست می دهند.