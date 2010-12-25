6200 کشته و زخمی در 10 ماه نخست 2010 در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، سازمان ملل در گزارش جدیدی اعلام کرد که افغانستان هم اکنون شاهد بالاترین میزان خشونت ها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته است، چنانچه آمار تلفات غیرنظامیان در سال 2010، 20 درصد و شمار عملیات ها برای برقراری امنیت در این کشور 66 درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش سازمان ملل در 10 ماه نخست سال جاری بیش از 2 هزار و 400 غیرنظامی کشته و بیش از 3 هزار و 800 نفر مجروح شدند. همچنین عامل مرگ سه افغانی از چهار مورد گزارش شده عناصر غیر دولتی بوده است که این رقم در مقایسه با سال گذشته 25 درصد افزایش یافته است.

سازمان ملل همچنین گزارش داد که شمار حملات نیروهای آمریکایی و نیروهای همپیمان در سال 2010 در مقایسه با سال 2009، 18 درصد کاهش یافته است.

سازمان ملل در عین حال از ربودن 134 نفر در ماههای ژوئن تا پایان اکتبر سال جاری خبر داد که بیشتر افراد پس از ربایش سریع آزاد شدند اما یکی از افغانی ها توسط فرد آدم ربا کشته شد.

همچنین تلفات 2010 نظامیان خارجی در افغانستان به 700 نفر رسیده است که سال جاری مرگبارترین سال برای ناتو از ابتدای جنگ در سال 2001 تاکنون بوده است.

گزارش سازمان ملل در حالی منتشر می شود که پنتاگون نیز از افزایش دو برابری حملات طالبان با استفاده از سلاح های سبک علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان نسبت به سال گذشته خبر داده است اما با وجود افزایش تلفات افراد بیگناه و خودکشی نظامیان خارجی در افغانستان، دبیرکل ناتو استراتری این سازمان را در این کشور درست و دقیق می داند.