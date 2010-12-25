محمد رضا رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز پیرامون موضوعاتی که طی چند روز اخیر در مورد مکانیابی ایستگاه و مسیر قطار شیراز - اصفهان در شیراز و راه اندازی پروژه مطرح شده بود، گفت: از دو مسیری که متصور بود یکی مسیر فعلی بود که در شمال غرب شیراز قرار داشت و مسیر دوم نیز از طریق مرودشت به سمت دریاچه مهارلو و پل فسا واقع می شد.

وی ادامه داد: مسیر دوم به دلیل اینکه در راه آهن شیب طول مسیر محدودیت دارد، مسیر طولانی می شد و حدود 60 کیلومتر به طول مسیر اضافه می شد که در طول یک مسیر 500 کیلومتری اضافه شدن این مقدار توجیه مسیر دوم را زیر سئوال می برد.

استاندار سابق فارس عنوان کرد: همچنین تا قبل از دولت نهم نیز از هفت قطعه راه آهن شیراز به اصفهان در دو قطعه مقادیری کار انجام شده بود که شامل اصفهان به شهرضا و شیراز به مرودشت بود و بخشی از تونلهای مسیر شیراز تا مرودشت حفاری شده و عملا انتخاب مسیر از قبل انجام گرفته بود.

رضازاده با اشاره به تامین زمین برای پروژه نیز بیان کرد: تامین زمین ایستگاه شیراز برای وزارت راه هزینه های بالایی داشت که ما در آن زمان این زمین را تقریبا رایگان در اختیار وزارت راه گذاشتیم وحدود 60 هکتار مورد نیاز بود که 30 هکتار زمین متعلق به مسکن و شهرسازی بود که با تغییر کاربری به وزارت راه تحویل شد و مبلغ آن نیز حدود 1.5 میلیارد بود که باید پرداخت می کردند و 30 هکتار دیگر با تغییر کاربری یکی از تعاونیها تامین شد و باید گفت استانداری در آن زمان تعهد خود را انجام داد.

استاندار سابق فارس بیان کرد: در طول 3.5 سال برای این پروژه 650 میلیارد تومان هزینه شد و این سرعت در کار برای وزارت راه نیز افتخار بزرگی است که رکوردی در سرعت انجام اینگونه پروژه ها به حساب می آید اما بعد از آن باید مسئولان وزارت راه و مسئولان استان جدیت بیشتری داشته و پروژه را با پیگیری بیشتری دنبال می کردند.

وی گفت: به هر اندازه این پنج کیلومتر باقیمانده سخت باشد به طور طبیعی سخت تر از 500 کیلومتر ساخته شده نیست، در طول این 500 کیلومتر 21 تونل، یک هزار و 500 پل و حجم بالای عملیات خاکی انجام شد و به نظر می رسد در هدفگذاری وزیر راه این پروژه باید در اولویت بالایی قرار می گرفت و این حق مردم بود که از پروژه بهره مند شوند.

رضازاده اظهار داشت: شاید دلیل مورد غفلت قرار گرفتن پروژه راه شیراز - اصفهان را از یک طرف در تغییرات متعدد معاونت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل وزارت راه باید جستجو کرد که آقای دکتر بهبهانی در طول وزارت خود تنها پنج مرتبه این معاونت را تغییر داده و طبیعی است هر معاونی تا بخواهد در کار خود اولویت بندی کند تغییر کرده است و از طرف دیگر دعواهای سیاسی که در استان شکل گرفته تمام ذهنها را به خود مشغول کرده و عملا فرصتی برای پیگیری کارهای زیربنایی استان باقی نمی گذارد.

استاندار سابق فارس در رابطه با راه اندازی قطار در زمان تصدی گری اش در زمان استانداری فارس بیان کرد: تاکید دولت این بود که برای این پروژه های مهم خط پایانی تعریف شود تا وزارت راه مکلف باشد تمام همت خود را مصروف به پایان رساندن پروژه کند حال اگر نواقص جزئی باقی می ماند نباید بعدا رها میشد، چرا 500 کیلومتر در 3.5 سال به سرانجام رسید ولی پنج کیلومتر بعد از یک سال هنوز تمام نشده است.