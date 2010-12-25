200 میلیون دلار از سرمایه بورس ایران مربوط به ایرانیان خارج از کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح روز شنبه در نشست دستاوردهای همایش ایرانیان خارج از کشور افزود: برای ارتقای تراز امور اقتصادی کشور برنامه های مختلفی در عرصه اقتصاد در حال انجام است که برجسته ترین آنها در روزها و ماههای اخیر اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بود.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد برای اینکه ظرفیتهای اقتصاد ملی را بیشتر به کار گیرد استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور را در دستور کار دارد، اظهار داشت: برای اینکه سطح ظرفیتهای اقتصاد داخلی را به سطح اقتصاد ملی در نگاه اول ارتقا ببخشیم باید ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار دهیم.

وزیر اقتصاد افزود: وقتی نگاه ما تنها به هموطنانمان در داخل کشور و دستاوردهای آنهاست اقتصاد ما محدود به اقتصاد داخلی می شود ولی برای اینکه در محاسبات فنی و تکنیکی اقتصاد از اقتصاد داخلی به سمت ملی حرکت کنیم باید دستاوردها و ارزش افزوده مردم خارج از کشور را نیز در نظر بگیریم.

حسینی با بیان اینکه در کارگروه اقتصاد ایرانیان خارج از کشور در چارچوب سیاستهای کلان کشور و مصوبات هیئت وزیران به جذب ظرفیت های مالی و فنی ایرانیان خارج از کشور توجه داریم گفت: نمونه بارز این مسئله ایجاد صندوق ارزی سرمایه گذاری ایرانیان است که امسال به نام امام رضا (ع) مزین شد که با مشارکت نهادهای مالی داخلی و ایرانیان خارج از کشور تشکیل شده و فرآینده پذیره نویسی آن در حال تکمیل است.

وی با اشاره به اینکه با برگزاری همایش های مختلف در داخل و خارج از کشور به دنبال این هستیم تا هموطنان ایرانی خارج از کشور را برای گسیل دادن بخشی از سرمایه های مالی خود به داخل ترغیب کنیم، تصریح کرد: تردیدی نیست که بخش قابل توجهی از رشد شاخص بورس در کشور به دلیل جذب همین منابع مالی خارجی است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بخش عمده منابع مالی که به دلیل بحران مالی و ایجاد فرصت برای ایران جذب مالی کشورمان شده است توسط ایرانیان خارج از کشور است و ما به رغم تلاطم و نوسان در بازارهای سرمایه جهانی شاهد رشد قابل توجه جذب منابع مالی به داخل کشور هستیم.

حسینی با بیان اینکه با دعوت از ایرانیان خارج از کشور، فرصت های سرمایه گذاری داخلی در استانهای دور و نزدیک به آنها معرفی شد، گفت: فرصت سرمایه گذاری در تمامی استانهای کشور از فارس گرفته تا کهکیلویه و بویر احمد و تمامی مناطق آزاد به ایرانیان خارج از کشور معرفی شده است. همچنین استانداران با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با مسافرت به کشورهای دیگر فرصت های سرمایه گذاری را به ایرانیان مقیم این کشورها معرفی می کند.

وی با تاکید بر اینکه از ظرفیت های فنی و تخصص ایرانیان خارج از کشور در حوزه های اقتصادی نیز استفاده می شود، گفت: در بحث هدفمندی یارانه ها نیز جلسات مختلفی با اقتصاددانان برجسته ایرانی در دانشگاههای مختلف دنیا برگزار کرده و از علم و تجربه آنها برای ارتقای این طرح استفاده کردیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری چهار پنل تخصصی در همایش امسال ایرانیان خارج از کشور در حوزه های سرمایه گذاری، خصوصی سازی، بورس و تجارت افزود: در تمامی این نشست ها مسئولان دستگاهها حضور داشتند تا ظرفیتها را به هموطنانمان معرفی کنیم. همچنین ملاقات های تخصصی در حاشیه این پنل ها برگزار شد و سفرهایی نیز برای آشنایی از نزدیک ایرانیان خارج از کشور با برخی از ظرفیتها و طرح های سرمایه گذاری برگزار شد.