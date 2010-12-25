اعضای هیئت داوران نهمین جشنواره فیلم های ورزشی انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حمید قاسمی، سیروس مقدم، مهدی احمدی، مهدی فرجی، پژمان لشکری پور و علیرضا سجادپور به عنوان اعضای هیات داوران بخش مسابقه ایران جشنواره فیلم های ورزشی انتخاب شدند.

این هیئت از بین 82 اثر راه یافته به مرحله نهایی جشنواره آثار بخش های مختلف را مورد داوری قرار خواهند داد و در نهایت برگزیدگان هر بخش را معرفی خواهند کرد.

در بخش مسابقه ایران جشنواره فیلم های ورزشی در زمینه انیمیشن پنج اثر، داستانی پنج اثر، برنامه های تلویزیونی شش اثر، ورزش و معنویت 10 اثر، ورزش و جامعه 12 اثر، ورزش و آموزش سه اثر، نماآهنگ ورزشی10 اثر، سینما و ورزش سه اثر و مستند 28 اثر حضور دارند.

نهمین جشنواره فیلم های ورزشی در چهار بخش مسابقه ایران ، مسابقه بین الملل، خارج از مسابقه و نمایش های ویژه برگزار می شود.



