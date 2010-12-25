پروژه آبرسانی به شهر ایوان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مر در ایلام، در مراسمی صبح شنبه با حضور استاندار ایلام و جمعی از مسئولان محلی پروژه های آبرسانی به شهر ایوان، مجتمع های روستایی مسیر و شهرک صنعتی ایوان کلنگ زنی شد .

استاندار ایلام در این مراسم گفت: آب مایه حیات است و باید برای توسعه کمی و کیفی این بخش تلاشهای مؤثر و بهنگام صورت پذیرد .

وی افزود: دولت مصمم است در این بخش قدمهای بزرگی را بردارد تا مشکلات کمبود آب در کل مناطق استان رفع شود .

وی تصریح کرد: برنامه ها و فعالیتهای آبرسانی پایدار در استان باید بگونه ای طراحی شوند که پروژه ها با سرعت و همراه با دقت به بهره برداری برسند .

اعلایی اظهار داشت: این پروژه مهم آبرسانی که تعداد سه واحد ایستگاه پمپاژ دارد می تواند سرانه آب روستایی مسیر را تا 150 لیتر در شبانه روز ارتقا بخشد .

وی گفت: طول خط انتقال این پروژه 32 کیلومتر است که از چشمه های سیاهگل این شهرستان سرچشمه می گیرد .

اعلایی تعداد مخازن بین راهی این پروژه را سه واحد با حجم هزار مترمکعب ذکر کرد و خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این خط انتقال آب، سرانه آب شهری نیز در این شهرستان به 200 لیتر در شبانه روز افزایش پیدا می کند .

محمدباقر حیدری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ایلام گفت: این پروژه یکی از مهمترین پروژه های آبرسانی در منطقه است که طول ارتفاع پمپاژ آن 645 متر است .

وی افزود: جمعیت افق این طرح حدود 66 هزار و 500 نفر است و طول خط انتقال آن با لوله های فولادی با اقطار 350 و 450 میلیمتر ساخت می شود .