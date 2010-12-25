پروژه آبرسانی به شهر ایوان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مر در ایلام، در مراسمی صبح شنبه با حضور استاندار ایلام و جمعی از مسئولان محلی پروژه های آبرسانی به شهر ایوان، مجتمع های روستایی مسیر و شهرک صنعتی ایوان کلنگ زنی شد.
استاندار ایلام در این مراسم گفت: آب مایه حیات است و باید برای توسعه کمی و کیفی این بخش تلاشهای مؤثر و بهنگام صورت پذیرد.
وی افزود: دولت مصمم است در این بخش قدمهای بزرگی را بردارد تا مشکلات کمبود آب در کل مناطق استان رفع شود.
وی تصریح کرد: برنامه ها و فعالیتهای آبرسانی پایدار در استان باید بگونه ای طراحی شوند که پروژه ها با سرعت و همراه با دقت به بهره برداری برسند.
اعلایی اظهار داشت: این پروژه مهم آبرسانی که تعداد سه واحد ایستگاه پمپاژ دارد می تواند سرانه آب روستایی مسیر را تا 150 لیتر در شبانه روز ارتقا بخشد.
وی گفت: طول خط انتقال این پروژه 32 کیلومتر است که از چشمه های سیاهگل این شهرستان سرچشمه می گیرد.
اعلایی تعداد مخازن بین راهی این پروژه را سه واحد با حجم هزار مترمکعب ذکر کرد و خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این خط انتقال آب، سرانه آب شهری نیز در این شهرستان به 200 لیتر در شبانه روز افزایش پیدا می کند.
محمدباقر حیدری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ایلام گفت: این پروژه یکی از مهمترین پروژه های آبرسانی در منطقه است که طول ارتفاع پمپاژ آن 645 متر است.
وی افزود: جمعیت افق این طرح حدود 66 هزار و 500 نفر است و طول خط انتقال آن با لوله های فولادی با اقطار 350 و 450 میلیمتر ساخت می شود.
وی تصریح کرد: هزینه اجرایی این طرح بالغ بر 190 میلیارد ریال است.
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