تبریک کریسمس از فضا!

به گزارش خبرگزاری مهر، پائولو نسپولی فضانورد ایتالیایی که 16 دسامبر همراه با دیمیتری کوندراتیف روسی و کاترین کدی کولمن آمریکایی با کسپول روسی سایوز به ایستگاه فضایی رفته بودند بر روی پروفایل خود در میکروبلاگ توییتر پیام تیریک ویدیویی را به مناسبت کریسمس قرار داد.

نسپولی در این پیام ویدیویی که به همراه کاترین کولمن و اسکات کلی ضبط شده است اظهار داشت: "ما در فاصله 400 کیلومتری بالای سر شما هستیم اما قلبمان با شما است."

وی افزود: "کریسمس را به همه کسانی که این ویدیو را تماشا می کنند تبریک می گویم و برای همه شما یک سال 2011 بهتر را آرزو می کنم."

براساس گزارش لارپوبلیکا، پائولو نسپولی به عنوان نماینده آژانس فضایی اروپا (اسا) به مدت 6 ماه در ایستگاه فضایی بین المللی خواهد ماند.

وی بر روی پروفایل خود در میکروبلاگ توییتر هر روز گزارشات مختصری را از زندگی روزانه در فضا منتشر می کند.

پائولو نسپولی (درحال ارسال پیام با بلندگو) به همراه اسکات کلی (وسط تصویر) و کاترین کولمن

پس از تمام شدن پیام تبریک این سه فضانورد درحالی که یک درخت کریسمس کوچک در دست داشتند در شرایط بی وزنی قرار گرفتند