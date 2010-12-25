اختصاص 105 میلیارد ریال به توسعه فنی و حرفه ای روستاییان گیلان

رسول شمشادی در گفتگو با خبرنگار مهر آموزش روستاییان در رشته های تعمیر و نگهداری تیلر و تراکتور، دامداری و دامپروری، پرورش قارچ و شیوه های صحیح کاشت، داشت و برداشت برنج و ایجاد فرصتهای جدید شغلی را از مهمترین هدفهای آموزش روستایی اعلام کرد و افزود: تا پایان امسال تعداد پایگاههای آموزش فنی و حرفه ای در مناطق روستایی گیلان به 10 واحد خواهد رسید.

وی خاطر نشان کرد: سهولت دستیابی جوانان به ویژه دانش آموزان به آموزشهای فنی و حرفه ای جذب 700 نفر از دانشجویان در دوره های کارورزی صنایع و صنوف و راه اندازی 14 مرکز جوار دانشگاهی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی از مهمترین برنامه های امسال اداره کل فنی و حرفه ای گیلان است.



مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان در ادامه پایداری اشتغال در جامعه را مستلزم نیازسنجی آموزشهای مهارتی دانست و برلزوم برنامه ریزی و اجرای آموزشهای مهارتی مورد نیاز شاغلان در جامعه تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال پایدار از محوری ترین و اساسی ترین اقدامات برای رفع مشکل بیکاری در جامعه است، اظهارداشت: باز آموزی و ارتقای مهارت کارگران شاغل در واحدهای مختلف، ایجاد زمینه های دستیابی به دانش عملی و حضور در عرصه ها و محیط های واقعی کسب و کار، تولید و بهره وری برای کارآموزان، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز واحدها از برنامه های مهم این اداره کل است.

ششمادی گفت: تامین مربی شایسته برای اجرای دوره آموزشی مطابق با مقررات و قوانین سازمان، برگزاری آزمون پایان دوره اعطای گواهینامه مهارت در صورت شرکت و قبولی در دوره های آموزشی استاندارد، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی، بررسی اثربخشی دوره های آموزشی اجراء شده و تخصیص بخشی از فضای آموزشی موجود در مراکز ثابت اداره به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای صحیح فعالیتها از حمایتهای مهم فنی و حرفه ای است.

وی ادامه با اشاره به اینکه نقش آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای توانمند سازی آحاد جامعه، ارتقای مهارت شغلی، فراهم سازی زمینه های اشتغال مولد و پویا است، یادآورشد: از این بستر آموزشی - کاربردی باید به درستی استفاده شود.