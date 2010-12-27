بهشته قرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان انتقاداتی به وضعیت تشکیل تیم هندبال زنان برای شرکت در سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا(قزاقستان) گفت: تیم ملی هندبال زنان ایران در شرایطی راهی این رقابت‌ها شد که مدتی قبل با نظر مربیان و فدراسیون از فعالیت کمیته فنی این مجموعه جلوگیری به عمل آمد و عملا این کمیته را حذف کردند!

وی افزود: در این مدت بارها نظر خودم را در مورد شیوه کار و انتخاب ورزشکاران و حضور صد درصدی کمیته فنی به مجموعه گفته بودم اما نتوانستم در کادر فنی اعمال نفوذ کنم. این تیم با نظرات من راهی این رقابتها نشده بود که بخواهم پاسخگوی نتایج آن باشم.

نایب رئیس فدراسیون هندبال در امور بانوان خاطرنشان کرد: دوست داشتم روش خودم را ارائه دهم اما با مخالفت کادر تیم ملی روبرو شدم. این مسئله باعث شکل گرفتن برخی حواشی اطراف این تیم شد به طوریکه چند ورزشکار اصفهانی با اعتراض مربیانشان تنها در سه روز آخر اردو به تیم پیوستند.

وی در تشریح این مسئله، گفت: یکی از این هندبالیست‌های شیرازی بعد از سه دوره غیبت در تمرینات به دلیل شکستگی شدید پا تنها با سه روز تمرین در روزهای نهایی و در شرایطی که در هیچ کدام از مسابقات برای این تیم بازی نکرده است راهی قزاقستان شده بود!

قرایی تصریح کرد: برای ادامه کار با سرپرست فدراسیون صحبت کرده‌ام در صورتی در این مجموعه باقی می‌مانم که کادر فنی و مربیان و تمام تشکیلات در اختیار بخش بانوان قرار گیرد. در غیر اینصورت با این فدراسیون ادامه همکاری نمی‌دهم.

وی با بیان دیگر مشکلات این تیم گفت: این تیم به دلیل همزمانی رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در تهران، برپایی اردوهای جوانان و بزرگسالان، تداخل با ماه رمضان، بلاتکلیف در مدیریت و در نهایت دیر تحویل گرفتن مدیریت مجموعه به دست سرپرست خیلی از فرصت‌ها را از دست داد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران تاکید کرد: با این حال معتقدم اگر تیم با استعدادیابی مناسب‌تر و استفاده ازپتانسیل تمام کشور راهی قزاقستان می‌شد شاید باز هم به هیچ پیروزی دست پیدا نمی‌کرد اما حداقل می‌توانست با تفاضل گل‌های کمتری و انجام بازیهای بهتر رقابت‌ها را پشت سر بگذارد.

وی ادامه داد: ما پتانسیل خوبی در بخش هندبال بانوان داریم به شرط آنکه روی آن سرمایه‌گذاری بهتری کنیم. هرچند مربیان خارجی خوبی در این مدت به ایران نیامده‌اند اما برای جبران این سالهای از دست رفته باید از مربیان خارجی به نام کشورهای آسیای شرقی استفاده کنیم یا اینکه با توجه به داشتن حجاب بازیکنان، از نظرات مربیان مرد در بهبود شرایط تیم بهره ببریم.

سیزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا در قزاقستان با حضور هشت تیم از 28 آذرماه در آلماتی برگزار شد. تیم هندبال زنان ایران در سومین حضور آسیایی خود در مکان هشتم این رقابت‌ها ایستاد.