نشاط حرف اول ملی پوشان در اردوی قطر/ کریم باقری کنار بازیکنان تمرین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که باحضور 27 بازیکن حاضر در اردو و در یک هوای خوب و زمین چمن باکیفیت انجام شد، بازیکنان به مدت یک ساعت و 15 دقیقه تمرین سبک اما بانشاطی را زیرنظر افشین قطبی و سایر اعضای کادر فنی انجام دادند.

در این تمرین کریم باقری علاوه بر انجام وظیفه تعیین شده خود به عنوان مشاور فنی تیم ملی، پابه پای سایر بازیکنان دوید و تمرین کرد و نشان داد که هنوز از آمادگی جسمی و ذهنی خوبی برخوردار است. حضور وی در کنار کادر فنی و بازیکنان تیم، انگیزه و نشاط مضاعفی در بازیکنان ایجاد کرده ضمن اینکه منصور رشیدی، پیت بیوتر و علیرضا منصوریان نیز در کنار افشین قطبی مانند گذشته، پرتلاش در کار تمرینات به سرمربی تیم کمک می کنند.

به گفته مدیر امور رسانه ای تیم ملی، بازیکنان تیم با اینکه به دلیل خستگی راه و بازی های پنجشنبه لیگ برتر ازلحاظ جسمی خسته بودند، اما در این تمرین با روحیه و انگیزه ای بالا تمرین کردند و در چهره آنها انگیزه و تصمیم برای رسیدن به هدف نهایی که همانا کسب مقام قهرمانی آسیا پس از 35 سال است، به چشم می خورد.

منصور رشیدی مربی دروازه بان های تیم ملی در پایان تمرین ضمن تایید این نکته گفت آنها در پایان تمرین همچنان علاقه مند بودند که تمرین ادامه داشته باشد و اظهار خستگی نمی کردند. کلیه اعضای کادر تیم ملی نیز در این اردو شرایط مشابهی دارند و همه آنها با همدلی و صمیمیت در کار و انجام دقیق وظایف محوله، درصدد کمک به سرمربی و کادر فنی برای رسیدن تیم ملی به شرایط آرمانی تا جام ملتهای آسیا هستند.

تمرین جمعه شب در زیر نور و در یک هوای مناسب و کمی خنک برگزار شد. تمرین بعدی تیم ایران ساعت 11 صبح روز شنبه در همین زمین انجام می شود.