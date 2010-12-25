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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

دولت تصویب کرد:

افزایش 1.5 میلیارد دلاری ‌سرمایه‌گذاری در فازهای 9 و 10 پارس جنوبی

دولت در راستای توسعه فازهای پارس جنوبی با افزایش 1.5 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری برای توسعه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی از 2.6 میلیارد دلار به 4.1میلیارد دلار موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای اقتصاد به استناد ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوبه مورخ 28/1/1385 موضوع طرح توسعه فازهای (9) و (10) پارس جنوبی را اصلاح کرد.

بر این اساس، سرمایه‌گذاری در این دو فاز از مبلغ دو میلیارد و پانصد و نود و هفت میلیون دلار به چهار میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون دلار شامل دو میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون دلار از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و یک میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون دلار از محل تسهیلات فایناس افزایش می‌یابد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 1216792

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