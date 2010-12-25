به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای اقتصاد به استناد ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوبه مورخ 28/1/1385 موضوع طرح توسعه فازهای (9) و (10) پارس جنوبی را اصلاح کرد.

بر این اساس، سرمایه‌گذاری در این دو فاز از مبلغ دو میلیارد و پانصد و نود و هفت میلیون دلار به چهار میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون دلار شامل دو میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون دلار از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و یک میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون دلار از محل تسهیلات فایناس افزایش می‌یابد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.