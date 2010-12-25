عمل به قرآن حیات طیبه الهی را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در محفل بزرگ قرآنی طرح نسیم رحمت در بخش زرنه شهرستان ایوان که با حضور انبوه علاقمندان به قرآن کریم در مسجد حضرت سید الشهداء (ع) برگزار شد، گفت: عمل به احکام و آموزه های قرآنی، حیات طیبه الهی را در پی دارد .

وی اظهار داشت: هم اکنون سفره قرآن در قالب طرح نسیم رحمت در تمامی نقاط استان پهن شده که نوید بخش نشاط معنونی و زندگانی قرآنی است .

اعلایی تصریح کرد: بدون تردید این سفره قرآنی، جامعه را زنده می کند و آسیبهای اجتماعی را کاهش می دهد .

استاندار ایلام بیان کرد: ریشه کن کردن آسیبهای اجتماعی در سایه تمسک و عمل به احکام نورانی قرآن کریم قطعی است چرا که این یک وعده الهی است .

مجتبی اعلایی گفت: براساس آیات و روایات، قرآن موجودی زنده است و روز قیامت ظاهر می شود و کسانی که برای اشاعه آموزه های نورانی آن کار کرده اند را شفاعت می کند .