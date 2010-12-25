ذوب آهن صدرنشین مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این هفته از مسابقات شمشیربازی قهرمانی باشگاههای کشور به میزبانی تیم صنایع و معادن زنجان در سالن امام اخمینی این استان برگزار شد که طی آن تیم شرکت ملی گاز تهران در اسلحه اپه اول شد. در این اسلحه تیمهای ذوب آهن و موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش به ترتیب دوم و سوم شدند.
همچنین در دو اسلحه سابر و فلوره تیم های ذوب آهن اصفهان، شرکت ملی گاز تهران و صنایع و معادن زنجان به ترتیب در ردههای اول تا سوم ایستادند. در پایان این هفته از رقابتهای شمشیربازی قهرمانی باشگاههای کشور و در مجموع سه اسلحه اپه، سابر و فلوره تیمهای ذوب آهن صدرنشین شد. تیمهای شرکت ملی گاز ایران و صنایع و معادن زنجان نیز در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
مسابقات شمشیربازی قهرمانی باشگاههای کشور 24 دی ماه با برگزاری دیدارهای هفته سوم پیگیری خواهد شد.
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