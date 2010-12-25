ادغام دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش به نفع کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در حاشیه مراسم نواختن زنگ پژوهش که صبح شنبه در مدرسه راهنمایی نور در منطقه 6 تهران برگزار شد با اشاره به بازنگری در محتوا و متون علوم انسانی افزود: 51 درصد از دانشجویان ما در رشته های علوم انسانی تحصیل می کنند و در نتیجه بازنگری در متون را آغاز کرده ایم.

وزیر علوم تصریح کرد: ما نمی توانیم تنها ترجمه متون انسانی غرب را در دانشگاهها تدریس کنیم و باید در کنار آن اعتقادات و آموزه های انسانی را نیز ارائه کنیم و همان کاری را که شهید مطهری دنبال می کردند را باید در متون علوم انسانی خود داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه جلوی توسعه برخی از رشته های علوم انسانی گرفته شده است، گفت: این اقدام در راستای بازنگری صورت گرفته و کارگروهی در این زمینه داریم که در این زمینه فعالیت می کنند که فکر می کنم برای مهر ماه سال آینده متون لازم آماده شود ضمن اینکه ما هیچ رشته ای را حذف نکرده ایم.

دانشجو تصریح کرد: این خواسته ما نیست بلکه خواسته دانشجویان و اساتید است که باید نظریات اسلامی در متون انسانی افزوده شود.

وزیر علوم در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیاهدفمندی یارانه ها بر شهریه دوره های شبانه دانشگاهها و مراکز غیردولتی تاثیر دارد گفت: پنجشنبه هفته گذشته به دانشگاهها ابلاغ کردیم که هدفمندی یارانه ها هیچ گونه تاثیری در شهریه دانشگاهها اعم از دولتی، غیرانتفاعی و آزاد ندارد و نمی توانند افزایشی نه در شهریه و نه تسهیلات رفاهی دانشجویان داشته باشند.

وی درباره نحوه حمایت وزارت علوم از پژوهشهای کاربردی افزود: هم اکنون پژوهش های کاربردی را که در دانشگاهها وجود دارد به وزارت علوم معرفی می کنند و به آنها اعتبارات پژوهشی داده می شود.

به گفته دانشجو بودجه پژوهشی دانشگاهها در دولت دهم سه برابر شده است.

وزیر علوم در پاسخ به سئوالی مبنی بر ادغام دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش گفت: شاید این موضوع در ذهن عده ای وجود داشته باشد اما بنده و دکتر حاجی بابایی و نه هیچ کس دیگر در دولت قصد چنین کاری را ندارد و فکر نمی کنم این ادغام به نفع کشور و نظام آموزشی آن باشد.

وزیر علوم درباره نحوه ادامه تحصیل هنر آموزان فنی و حرفه ای در دانشگاهها نیز گفت: ما حتما آزمونی را برگزار می کنیم. اما مشکلی در قانون وجود دارد که هنر آموزان باید حتما دوره پیش دانشگاهی را برای ورود به دانشگاه بگذرانند که هم اکنون در صدد رفع این مشکل هستیم.

وی با تاکید بر اینکه برای ادامه تحصیل هنر آموزان فنی هیچ مشکلی وجود ندارد، گفت: تا پایان سال 90 آموزشکده های فنی و حرفه ای زیر نظر وزارت علوم می آید و ما می توانیم هم از مجموع آموزشکده های فنی استفاده کرده و هم از مجموع های دیگر کاردانی در دانشگاههای غیر انتفاعی برای ادامه تحصیل این دسته از هنر آموزان استفاده کنیم.