به گزارش خبرنگار مهر، رضا گوران که پیش از این نمایش "یرما" را برگرفته از اثری نوشته لورکا در جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر به صحنه برد و جایزه بازیگری زن بخش مسابقه بینالملل جشنواره را از آن خود کرد، این بار با اقتباسی آزاد از این نویسنده اسپانیایی نمایش "ابرهای پشت پنجره" را در بخش چشمانداز جشنواره بیست و نهم اجرا میکند.
در نمایش "ابرهای پشت پنجره" مهدی پاکدل، شهرام حقیقت دوست، بهنوش طباطبایی، ندا مقصودی و کاوه قائمی به ایفای نقش میپردازند. نورالدین حیدریماهر برنامه ریز و مدیر تولید این اثر نمایشی است و گلناز گلشن طراحی لباس و آرش گوران آهنگسازی "ابرهای پشت پنجره" را بر عهده دارند.
مهدی بوسلیک مدیر صحنه و زهرا شاهینفر منشی صحنه این نمایش هستند. رضا گوران تولید و اجرای نمایشهای "میخوام بخوابم"، "یرما" و "داستان یک پلکان" را در کارنامه کاری خود دارد. وی سال گذشته نمایش "آدم آدم است" را با حضور بازیگران تئاتر هلند در این کشور تولید و اجرا کرد.
با حضور پاکدل و طباطبایی/
گوران "ابرهای پشت پنجره" را در جشنواره تئاتر فجر به صحنه میبرد
نمایش "ابرهای پشت پنجره" اقتباسی از فدریکو گارسیا لورکا با کارگردانی رضا گوران در بخش چشمانداز بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه میرود.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا گوران که پیش از این نمایش "یرما" را برگرفته از اثری نوشته لورکا در جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر به صحنه برد و جایزه بازیگری زن بخش مسابقه بینالملل جشنواره را از آن خود کرد، این بار با اقتباسی آزاد از این نویسنده اسپانیایی نمایش "ابرهای پشت پنجره" را در بخش چشمانداز جشنواره بیست و نهم اجرا میکند.
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