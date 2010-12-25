یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی همدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری همدان صبح شنبه در حاشیه گشایش این نمایشگاه با گرامیداشت هفته پژوهش اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان همدان با مشارکت دستگاه ها و نهادهای عضو ستاد، برگزار شده است.

خسرو بیات ارائه و عرضه آخرین دستاوردهای پژوهشی، فناوری و توسعه همکاری ها علمی و فنی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را از مهمترین اهداف برگزاری یازدهمین نمایشگاه دستاورد های پژوهشی وفناوری در استان همدان برشمرد.

بیات با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ها به عنوان یکی از راه های تبیین و دستیابی به آخرین یافته های علمی و پژوهشی، می تواند در افزایش حساسیت جامعه نسبت به پژوهش وفناوری موثر باشد، اظهار داشت: گسترش مناسبات علمی و پژوهشی بین بخش های تولید کننده علم و جامعه نیز با این رخداد، محقق می شود.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری همدان با اشاره به فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت پژوهش گفت: مقام معظم رهبری تحقیق کردن را یک مجاهدت مستمر علمی می دانند و با این نگاه اهتمام در ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش و تحقیقات در جامعه، یکی از ضروریات فعلی کشور است.

بیات خاطرنشان کرد: یازدهمین نمایشگاه دستاورد های پژوهشی و فناوری استان همدان از چهارم تا نهم دی ماه در ساختمان شماره سه استانداری همدان دایر است.