600 نفر در خراسان جنوبی برای اشتغال به بانک معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری صبح شنبه در جمع خبرنگاران در این اداره کل، اظهار داشت: در نیمه نخست امسال 675 نفر جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر 51 میلیارد و 132 میلیون ریال از سوی این نهاد به بانک های عامل معرفی شدند.

وی یکی از مهمترین عوامل موفقیت طرح‌ های اشتغال مددجویان را نظارت کارشناسان امداد بر روند اجرای این طرح‌ ها عنوان کرد و بیان داشت: در نیمه نخست امسال از حدود هشت هزار طرح اشتغال توسط کارشناسان بازدید شده است.

اکبری ادامه داد: این طرح‌ ها در شش ماهه اول امسال بصورت هر دو ماه یکبار و نهایتا هر ماه یک نوبت مورد بازدید و مشاوره کارشناسان قرار گرفتند، که این امر، موجب پیشرفت منطقی طرح و امید بیشتر برای بازدهی آن شده است.

مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی در پایان، ضمن قدردانی از بانک ‌هایی که برای اعطای وام اشتغال با مددجویان همکاری کرده ‌اند، از دیگر بانک ‌های عامل خواست تا برای اعطای وام اشتغال ضمانت های سنگین مطالبه نکنند تا مددجویان بتوانند از این تسهیلات اشتغال بهره ‌مند شوند.

