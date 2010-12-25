680 میلیارد ریال مستمری در گلستان پرداخت شد

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، تعداد بیمه شدگان استان را 154 هزار و 802 نفر بیمه شده اصلی و 20 هزار و250 نفر مستمری بگیر که با احتساب افراد تبعی بیش از 49 هزارنفر است، اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 32 درصد ازجمعیت استان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که در مقایسه با دوره مشابه درسال 88 حدود سه درصد رشد داشته است.

وی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری استان گلستان را تا آبان ماه سال جاری دو هزار و 415 نفراعلام کرد و گفت: این خدمات توسط 299 نفر از پرسنل خدوم استان به بیمه شدگان و مستمری بگیران عزیز ارائه می شود.

امیری در ارتباط با نحوه برخورد کارکنان سازمان با بیمه شدگان و مستمری بگیران تاکید کرد: بهترین برخورد حق ارباب رجوع است و با مردم باید از بهترین کلمات استفاده کنیم، زیرا بیمه شدگان و بیمه پردازان صاحبان اصلی تامین اجتماعی هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان در خاتمه درمورد بیمه کارگران ساختمان اعلام کرد: تمامی افرادی که دارای کارت مهارت فنی هستند و تاریخ صدورکارت آنها تا پایان اسفند 88 است و مشاغل آنان منطبق با جدول شاغلان در بخش ساختمان باشد می توانند با مراجعه به مراکز آموزش فنی وحرفه ای و اخذ معرفی نامه به همراه کارت مهارت فنی وحرفه ای به شعب تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کنند.

