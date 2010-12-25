نمایشگاه آثار نسل جوانان نقاش تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر نمایشگاه نقاشی جوانان پیشرو که از پنجشنبه، 4 آذر در نگارخانه پردیس سینما ملت افتتاح شد، قرار بود سوم دی به اتمام برسد اما تا هفتم همین ماه تمدید شد.
در این نمایشگاه بیشتر آثار ارائه شده در ابعاد بزرگ هستند و تابلوهایی از نقاشان جوان همچون سارا آریان پور، کریم اسکندری، رسول اکبرلو، مهدی بابایی، مرضیه باقری، غزاله بحیرایی، مرتضی پورحسینی، افشین پیرهاشمی، مهناز تنباکوساز و... به نمایش گذاشته شده است.
فرناز محمدی، مدیر نگارخانه پردیس سینمای ملت با بیان اینکه 12 تابلو تاکنون به فروش رفته است، در مورد دلیل برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: ما قبلا دو نمایشگاه برای بررسی نسلهای مختلف نقاشان ایرانی در دهههای 40، 50 و 60 برگزار کرده بودیم که نمایشگاه فعلی هم برای بررسی نسل نقاشان جوان است.
وی ادامه داد: 48 اثر از 170 هنرمند که برخی از آنها جوایز بینالمللی نیز دارند، به عنوان نسل پیشرو و جوانان ایرانی نمایش دادهایم. وقتی میخواستیم نام نمایشگاه را با عنوان جوانان پیشرو انتخاب کنیم کمی از حاشیههایی که ممکن بود بعدا بوجود بیاید میترسیدم اما با نمایش آثار و استقبالی که شد، متوجه شدم واقعا این صفت برازنده نسل کنونی است.
محمدی در توضیح این ادعا ابراز کرد: نسل جوان ما در مقایسه با نقاشان قدیمیتر توانستند در زمان کوتاهی مسیر پیشرفت را طی کنند و دیدگاهها و خواستههای متفاوتی دارند که جامعه نیز پذیرای آنها است.
وی همچنین از برگزاری نشستی برای بررسی این آثار خبر داد: قرار است نشست بررسی این آثار ساعت 17 روز سهشنبه، هفتم دی با حضور عباس کیارستمی به عنوان فیلمساز و عکاس و علیرضا سمیغآذر، منتقد و کارشناس هنری برگزار شود. البته در حاشیه نشست هم سه فیلم از کیارستمی نمایش داده میشود.
علاقهمندان برای دیدن این آثار میتوانند تا هفتم دی همه روزه از ساعت 11 الی 21 به نگارخانه پردیس سینمای ملت در جنب پارک ملت مراجعه کنند.
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