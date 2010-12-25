مصطفی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان به تولید روزانه بنزین در پالایشگاه اصفهان اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون روزانه 8.5 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه اصفهان تولید می‌شود که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، 19 درصد بنزین کشور را شامل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه 19 درصد بنزین مورد نیاز کشور در پالایشگاه اصفهان تولید می‌شود، اظهار داشت: در صورتیکه تولید بنزین از سوی واحدهای پتروشیمی در کشور را مد نظر قرار ندهیم، روزانه 45 میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود که با احتساب تولید روزانه 8.5 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه اصفهان، این پالایشگاه 19 درصد بنزین مورد نیاز کشور را تولید می‌کند.

مدیرعامل شرکت پالایشگاه نفت اصفهان با اشاره به لزوم دستیابی به خودکفایی در تولید بنزین در کشور نیز تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که خودکفایی در بخش بنزین و سوخت به معنای قطع واردات بنزین از کشورهای دیگر نیست و معنای دیگری دارد.

وی با تاکید بر اینکه در مواقع ضروری باید نیاز به بنزین از سوی متقاضیان داخلی برطرف شود، اضافه کرد: خودکفایی در تولید بنزین به معنای آن است که در صورت بروز مشکل در واردات بنزین، کشور در تامین بنزین مورد نیاز مردم مشکلی نداشته باشد.

الهی با تاکید بر اینکه برخی از مجتمعهای پتروشیمی در کشور فعالیتهای مطلوبی به منظور تولید بنزین از خود به نمایش گذاشته‌اند، ادامه داد: متاسفانه پتروشیمی اصفهان تاکنون موفق به تولید بنزین نشده و بر همین اساس بنزین مورد نیاز توسط پالایشگاه اصفهان تامین می‌شود.

وی همچنین از افزایش میزان تولید بنزین در پالایشگاه نفت اصفهان تا پایان سال آینده خبر داد و بیان داشت: یکی از پیش‌نیازهای افزایش تولید بنزین در پالایشگاه نفت اصفهان، اتمام پروژه‌های بنزین سازی فعال در این پالایشگاه است.

مدیرعامل شرکت پالایشگاه نفت اصفهان با تاکید بر اینکه با اتمام پروژه‌های بنزین سازی در این پالایشگاه، میزان تولید روزانه بنزین در اصفهان به طور قطع افزایش می‌یابد، تاکید کرد: با اتمام پروژه‌های بنزین سازی در پالایشگاه اصفهان، تا پایان سال آینده روزانه سه میلیون متر مکعب به تولید بنزین شرکت پالایش نفت اصفهان افزوده خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به هدفمند شدن یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های پالایشگاه در تولید محصولات و مشتقات نفتی اشاره کرد و گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها باعث افزایش هزینه‌های پالایشگاه می‌شود که باید با مدیریت صحیح، این هزینه‌ها کاهش یابد.

الهی با تاکید بر اینکه مسئولان باید از پالایشگاه اصفهان حمایت کنند، افزود: جای امیدواری وجود دارد که با مدیریت صحیح و حمایت مسئولان، هزینه‌های پالایشگاه اصفهان به صورت پلکانی افزایش یابد تا پالایشگاه نیز به صورت تدریجی با شرایط کنار آمده و در مسیر خود قرار گیرد.

وی با اشاره به تاثیر افزایش هزینه‌ها در قیمت فروش و عرضه محصولات نفتی پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهار داشت: به یقین قیمت‌ فرآورده‌های نفتی اکنون و پس از هدفمند کردن یارانه‌ها تغییر نخواهد کرد چراکه این تغییر قیمت از قانون خود پیروی می‌کند و ساز و کارهای مرتبط با خود را دارد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با اشاره به چرایی عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، تصریح کرد: قیمت فرآورده‌های نفتی پس از هدفمند شدن یارانه به این دلیل افزایش نمی‌یابد که بنزین و فرآورده‌های نفتی با قیمت بین‌المللی به دولت فروخته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه پالایشگاه اصفهان از سوخت مصرفی گاز استفاده می‌کند، اضافه کرد: به دلیل اینکه سوخت مصرفی پالایشگاه نفت اصفهان، گاز است بر همین اساس افزایش هزینه‌ها بر اساس افزایش قیمت گاز روی خواهد داد.

الهی با اشاره به هزینه‌های فعلی پالایشگاه نفت اصفهان، ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته مشخص شده که هم‌اکنون هزینه گاز مصرفی توسط پالایشگاه نفت اصفهان نزدیک به 15 میلیارد ریال است.

وی همچنین در ارتباط با مصرف بنزین در کشور نیز گفت: مصرف بنزین در کشور بسیار بالا برآورد شده است که در صورت ادامه این روند در آینده با مشکلات عدیده‌ای در تولید و عرضه بنزین در کشور مواجه خواهیم شد و عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی پیدا نخواهند کرد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان تاکید کرد: باید شرایطی فراهم آید تا مصرف بنزین در کشور بهینه شده و در غیر این صورت از سوختهای جایگزین استفاده شود چراکه افزایش مصرف بنزین در کشور به صلاح نیست و مشکلات بسیاری در در آینده گریبانگیر کشور خواهد کرد.