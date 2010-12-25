موزه کاخ فلاحتی سرزمین آلامت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: بنای این موزه در دور اول سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به استان به تملک سازمان میراث فرهنگی درآمد.



محمد جواد خانزادی افزود: پس از آن برنامه‌های مرمت و احیای این بنای تاریخی در دستور کار معاونت قرار گرفت که خوشبختانه درفاصله کوتاهی این مهم نیز تحقق پیدا کرد.



وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تاسیسات و تجهیزات دوربین مداربسته نصب و درحال موزه آرایی است که با این وجود موزه هنرهای سنتی و کشاورزی کاخ فلاحتی در آینده‌ای نزدیک گشایش خواهد یافت.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به فاز نخست مرمت این اثر گفت: از جمله اقدامات این فاز مرمت می توان به اندود گچ فضای داخلی و دیوارها، برق کشی ساختمان، تعویض ورق شیروانی پشت‌بام، ترمیم سقف کاذب زیر شیروانی، کانال کشی سیستم سرمایشی و گرمایشی اشاره کرد.



سرپرست معاونت حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: تکمیل و تجهیز موزه معنوی دفاع مقدس و همچنین تکمیل و تجهیز موزه مردم شناسی قلعه والی از پروژه‌‌های انجام شده در دو سال اخیر است.

