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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

بر خلاف انتخاب مجله تایم؛

اعراب آسانگ را شخصیت سال 2010 می دانند/ رقابت بنیانگذاران دو سایت جنجالی

اعراب آسانگ را شخصیت سال 2010 می دانند/ رقابت بنیانگذاران دو سایت جنجالی

برخلاف انتخاب اخیر مجله تایم که "مارک زاکربرگ" بنیانگذار فیس بوک را به عنوان شخصیت سال 2010 انتخاب کرد، نتایج یک نظرسنجی جدید در یک پایگاه الکترونیکی معتبر جهان عرب نشان می دهد: 78 درصد از اعراب "جولیان آسانگ" موسس ویکی لیکس را شخصیت سال 2010 می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری المحیط در آخرین نظرسنجی خود این سوال را از کاربران خود مطرح کرده است: آیا جولیان آسانگ موسس ویکی لیکس را که اخیرا بر افکار عمومی جهان تاثیرگذار بوده، شخصیت برتر و چهره سال 2010 می دانید؟

بر این اساس، بیش از 78 درصد از کاربران این پایگاه الکترونیکی موسس ویکی لیکس را شخصیت سال 2010 دانسته و البته 18 درصد دیگر با این مسئله مخالف بوده اند. تا کنون در این نظرسنجی بیش از 800 نفر شرکت داشته اند.

خاطر نشان می شود، آسانگ و زاکربرگ بنیانگذاران دو پایگاه الکترونیکی ویکی لیکس و فیس بوک هستند که البته آسانگ اخیرا با انتشار اسناد سری و محرمانه خبر ساز شده اما زاکربرگ با ایجاد یک شبکه اجتماعی پویا در جهان وب تحولی بزرگ را به وجود آورده است.

کد مطلب 1216815

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