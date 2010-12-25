اعراب آسانگ را شخصیت سال 2010 می دانند/ رقابت بنیانگذاران دو سایت جنجالی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری المحیط در آخرین نظرسنجی خود این سوال را از کاربران خود مطرح کرده است: آیا جولیان آسانگ موسس ویکی لیکس را که اخیرا بر افکار عمومی جهان تاثیرگذار بوده، شخصیت برتر و چهره سال 2010 می دانید؟

بر این اساس، بیش از 78 درصد از کاربران این پایگاه الکترونیکی موسس ویکی لیکس را شخصیت سال 2010 دانسته و البته 18 درصد دیگر با این مسئله مخالف بوده اند. تا کنون در این نظرسنجی بیش از 800 نفر شرکت داشته اند.

خاطر نشان می شود، آسانگ و زاکربرگ بنیانگذاران دو پایگاه الکترونیکی ویکی لیکس و فیس بوک هستند که البته آسانگ اخیرا با انتشار اسناد سری و محرمانه خبر ساز شده اما زاکربرگ با ایجاد یک شبکه اجتماعی پویا در جهان وب تحولی بزرگ را به وجود آورده است.