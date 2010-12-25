قیمت قبوض برق تا 30 درصد کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد بهزاد صبح شنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه قیمتهای جدید برق مصرفی به صورت پلکانی لحاظ شده، افزود: دولت بر اساس وعده قبلی خود به مردم، تعرفه ها را به نحوی اصلاح کرده تا آن دسته از مشترکانی که مطابق با الگو مصرف می کنند، کمترین افزایش قیمت را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مردم اگر معادل الگوی تعیین شده، مصرف داشته باشند، سهم بیشتری از یارانه ها را پس انداز خواهند کرد، بیان داشت: همانند وعده قبلی، قیمت برق مشترکانی که در حد الگو مصرف دارند، بیش از 40 هزار ریال افزایش نخواهد یافت.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در ادامه اظهار داشت: در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش برق کشور، 45 درصد از قیمت ها آزادسازی شده و 55 درصد یارانه های برق همچنان توسط دولت پرداخت می شود که به تدریج واقعی خواهد شد.

بهزاد با بیان اینکه صدور قبوض در کل کشور یکسان خواهد بود، خاطر نشان کرد: همچنین نحوه محاسبه این قبوض به گونه ای بوده که حتی برای شخصی که از کمترین میزان سواد برخوردار باشد، محاسبه آن شفاف و ساده خواهد بود.

این مقام مسئول در خصوص متوسط نرخ مصوب تعرفه های برق در بخش های مختلف گفت: در مصارف خانگی عادی به ازای هر کیلووات ساعت مصرف 450 ریال و در مصارف عمومی شامل دولتی، عمومی، آموزشی و بهداشتی و اماکن مذهبی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان، به ترتیب هزار و 200 ریال،250 و 582 ریال محاسبه شده است.

به گفته بهزاد متوسط نرخ مصوب تعرفه برق کشاوری کمترین میزان و با قیمت 140 ریال به ازای هر کیلووات ساعت محاسبه می شود و در بخش صنعت و معدن نیز محاسبه تعرفه در ازای هر کیلووات مصرف 400 ریال خواهد بود.

راهکارهای صرفه جویی مصرف در دستگاههای دولتی اجرا شود

استاندار آذربایجان غربی نیز در جریان این دیدار با تاکید بر اینکه باید ساز و کارهای لازم برای اعمال صرفه جویی در دستگاههای دولتی استان اجرا شود، افزود: کاهش هزینه ها و صرفه جویی باید از دستگاه های دولتی آغازشده چرا که در حوزه های انرژی و بودجه جاری دستگاههای اجرایی هزینه ها باید واقعی شوند.

وحید جلال زاده با اشاره به اینکه طی ماههای گذشته با اطلاع رسانی کافی به مردم آنها در جریان کامل روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار گرفته اند افزود: این امر نیز سبب شده که از آغاز اجرای قانون تاکنون هیچ گونه مشکلی را در سطح جامعه مشاهده نکنیم.

وی اجرای این قانون در کشور را نماد بارز اجرای عدالت دانست و با بیان اینکه با اجرای آن هر فردی به اندازه امکانات و مصارفی که دارد هزینه پرداخت می کند، خاطر نشان کرد: اجرای موفق این طرح مرهون همراهی بخش خصوصی، اصناف، ناوگان حمل و نقل و سایر نهادهای ذیربط است.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه قشرهای مختلف مردم باید صرفه جویی در حوزه های مختلف مصرف و به خصوص انرژی را در اولویت امور خود قرار دهند، ادامه داد: کاهش مصرف و درست مصرف کردن از اهداف مهم قانون هدفمند کردن یارانه هاست.

به گفته جلال زاده، پیش بینی می شود در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش برق 10 درصد صرفه جویی توسط مشترکان برق انجام گیرد.

در ادامه این جلسه در رابطه با آخرین وضعیت نیروگاههای آذربایجان غربی و روند تولید و توزیع برق بحث و تبادل نظر شد.