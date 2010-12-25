کمیته فنی با احداث جاده دوم در پریشان مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، پس از اینکه حدود دو سال قبل اطراف دریاچه پریشان در دست عملیات راهسازی قرار گرفت که با واکنش متعدد گروه های مختلف ازجمله گروه های دوستدار محیط زیست رو به رو شد، چند هفته پیش نیز جاده دیگری در اطراف این تالاب در دست ساخت قرار گرفت تا گروه های مختلف مردمی و محیط زیست را به واکنش دوباره وا دارد.

در این باره محیط زیست کازرون ضمن توقف احداث جاده دوم که محدوده آن سیف آباد به پل آبگینه به شمار می رود اعلام کرد که باید نقاط حساس برای احداث جاده بین اراضی مذکور با نقشه پریشان تطابق داده شود به همین منظور ادامه این عملیات به اعلام نظر کمیته فنی سپرده شد.

در این رابطه کارشناس محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان فارس با بیان اینکه احداث جاده بین اراضی حیات این تالاب را به خطر می اندازد، گفت: به دنبال انجام عملیات احداث جاده دوم بلافاصله به دستور مقام قضایی ادامه این کار متوقف شد و قرار شد که پس از تطابق نقاط حساس با نقشه در صورتیکه احداث جاده بین اراضی حیات تالاب را به خطر نیندازد این کار انجام شود.

محمد مهدی شریعتی افزود: کمیته فنی پس از تطابق نقاط حساس با نقشه پریشان با احداث جاده بین اراضی در این منطقه مخالفت کرد و این نظریه به کمیته تخصصی اعلام شد.

وی ادامه داد: احداث این جاده تالاب پریشان را با خطر مواجه می کند چراکه قسمتی از آن در منطقه حفاظت شده قرار دارد به همین دلیل ضرورتی برای احداث آن وجود ندارد.

کارشناس محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان فارس با بیان اینکه اجازه فعالیت به اداره راه داده نمی شود، اظهار داشت: مردم سالیان سال از راهی که حدود 12 کیلومتر است استفاده کرده اند و در حال حاضر می توانند مانند گذشته از این راه استفاده کنند و نیازی برای به خطر انداختن حیات تالاب به منظور احداث جاده بین اراضی نیست.