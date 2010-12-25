مخابرات قم رتبه نخست شبکه تلفن همراه اول را بدست آورد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا زهره‌وند صبح شنبه در جمع خبرنگاران خاطر‌نشان کرد: ارزیابی شبکه همراه اول در زمینه‌های کیفیت، نگهداری شبکه، مالی، بازاریابی و توسعه انجام شده است که در نهایت استان قم توانست رتبه نخست کشور را از آن خود کند.



وی در ادامه افزود: در این رتبه بندی، استانهای مرکزی و آذربایجان شرقی هم به ترتیب مقامهای دوم و سوم را بدست آوردند.



زهره‌وند با تبریک این موفقیت به همکاران شرکت مخابرات از تلاش آنان در ارتقای شبکه تلفن همراه استان قم قدردانی کرد.



هم اکنون بیش از 720 هزار تلفن همراه در استان قم مشغول به کار است.