مخابرات قم رتبه نخست شبکه تلفن همراه اول را بدست آورد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا زهرهوند صبح شنبه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: ارزیابی شبکه همراه اول در زمینههای کیفیت، نگهداری شبکه، مالی، بازاریابی و توسعه انجام شده است که در نهایت استان قم توانست رتبه نخست کشور را از آن خود کند.
وی در ادامه افزود: در این رتبه بندی، استانهای مرکزی و آذربایجان شرقی هم به ترتیب مقامهای دوم و سوم را بدست آوردند.
زهرهوند با تبریک این موفقیت به همکاران شرکت مخابرات از تلاش آنان در ارتقای شبکه تلفن همراه استان قم قدردانی کرد.
هم اکنون بیش از 720 هزار تلفن همراه در استان قم مشغول به کار است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم گفت: در رتبه بندی نهایی شرکتهای مخابرات کشور در شهریورماه سال جاری، مخابرات قم موفق شد با کسب ۹۰ امتیاز جایگاه نخست را در شبکه همراه اول کشور کسب کند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا زهرهوند صبح شنبه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: ارزیابی شبکه همراه اول در زمینههای کیفیت، نگهداری شبکه، مالی، بازاریابی و توسعه انجام شده است که در نهایت استان قم توانست رتبه نخست کشور را از آن خود کند.
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