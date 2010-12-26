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۵ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

درخواست قطر از فدراسیون والیبال ایران/ امضا پروتکل برای تقویت همکاری‏ها

درخواست قطر از فدراسیون والیبال ایران/ امضا پروتکل برای تقویت همکاری‏ها

دبیر فدراسیون والیبال با اشاره به درخواستی که قطری‏ها برای امضای پروتکل همکاری داشتند از موافقت صورت گرفته در این زمینه خبر داد و گفت: این پروتکل به منظور همکاری‏های بیشتر میان والیبال دو کشور امضا خواهد شد.

سعید درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به سفری که همراه با رئیس فدراسیون والیبال به قطر داشت، یادآور شد: طی این سفر درخواست مسئولان فدراسیون والیبال قطر برای امضای پروتکل همکاری مطرح شد که با موافقت داورزنی و قول مساعد برای نهایی کردن آن همراه بود.

وی با تاکید بر اینکه کمک گرفتن در زمینه‌های فنی و اجرایی هدف قطری‎ها از طرح چنین پیشنهادی بود، ادامه داد: البته با امضا شدن چنینی پروتکلی، والیبال ایران و قطرمی تواند در زمینه های داوری، مربیگری، برگزاری اردوهای تدارکاتی و مسابقات دوستانه و تورنمنت‎های بین‎المللی همکاری‎های بالایی با یکدیگر داشته باشند.

درخشنده ضمن یادآوری اینکه رئیس فدراسیون والیبال با این پیشنهاد موافقت کرده است از انجام شدن اقدامات اولیه برای نهایی کردن پروتکل همکاری ایران و قطر خبر داد.

دبیر فدراسیون والیبال در بخش دیگر از صحبت‏های خود با بیان اینکه مسئولان روسای چهار قاره در قطر حضور داشتند، تصریح کرد: طی این سفر یک روزه نشست خوبی با آنها داشتیم. به خصوص اینکه قرار است هفته آینده انتخابات رئیس جدید FIVB برگزار شود.

وی رئیس فدراسیون والیبال آمریکای شمالی و کشور دومینیکن را همراه با رئیس فدراسیون والیبال اروپا را کاندیداهای اصلی احراز پست ریاست FIVB معرفی کرد و اظهارداشت: انتخابات مهمی در پیش است. به هر حال از ایران هم خواسته شد تا حمایت خوبی از این انتخابات داشته باشد.

درخشنده همچنین به حضور پیکان در مسابقات باشگاه‏های جهان و عنوان سومی این تیم اشاره کرد و گفت: در جائیکه برترین‌‌های دنیا حضور داشتند، بازیکنان پیکان عملکرد فوق‎العاده‎ای ارائه کردند.نمایندگان ایتالیا، لهستان و روسیه تیم‎های اول تا سوم اروپا بودند که در این رقابت‎ها شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سفر سعید درخشنده و محمدرضا داورزنی به قطراواخر هفته گذشته و به بهانه برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان در این کشور انجام شد.

کد مطلب 1216824

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