سعید درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به سفری که همراه با رئیس فدراسیون والیبال به قطر داشت، یادآور شد: طی این سفر درخواست مسئولان فدراسیون والیبال قطر برای امضای پروتکل همکاری مطرح شد که با موافقت داورزنی و قول مساعد برای نهایی کردن آن همراه بود.

وی با تاکید بر اینکه کمک گرفتن در زمینه‌های فنی و اجرایی هدف قطری‎ها از طرح چنین پیشنهادی بود، ادامه داد: البته با امضا شدن چنینی پروتکلی، والیبال ایران و قطرمی تواند در زمینه های داوری، مربیگری، برگزاری اردوهای تدارکاتی و مسابقات دوستانه و تورنمنت‎های بین‎المللی همکاری‎های بالایی با یکدیگر داشته باشند.

درخشنده ضمن یادآوری اینکه رئیس فدراسیون والیبال با این پیشنهاد موافقت کرده است از انجام شدن اقدامات اولیه برای نهایی کردن پروتکل همکاری ایران و قطر خبر داد.

دبیر فدراسیون والیبال در بخش دیگر از صحبت‏های خود با بیان اینکه مسئولان روسای چهار قاره در قطر حضور داشتند، تصریح کرد: طی این سفر یک روزه نشست خوبی با آنها داشتیم. به خصوص اینکه قرار است هفته آینده انتخابات رئیس جدید FIVB برگزار شود.

وی رئیس فدراسیون والیبال آمریکای شمالی و کشور دومینیکن را همراه با رئیس فدراسیون والیبال اروپا را کاندیداهای اصلی احراز پست ریاست FIVB معرفی کرد و اظهارداشت: انتخابات مهمی در پیش است. به هر حال از ایران هم خواسته شد تا حمایت خوبی از این انتخابات داشته باشد.

درخشنده همچنین به حضور پیکان در مسابقات باشگاه‏های جهان و عنوان سومی این تیم اشاره کرد و گفت: در جائیکه برترین‌‌های دنیا حضور داشتند، بازیکنان پیکان عملکرد فوق‎العاده‎ای ارائه کردند.نمایندگان ایتالیا، لهستان و روسیه تیم‎های اول تا سوم اروپا بودند که در این رقابت‎ها شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سفر سعید درخشنده و محمدرضا داورزنی به قطراواخر هفته گذشته و به بهانه برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان در این کشور انجام شد.