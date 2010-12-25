پاپ در مراسم شب کریسمس برای صلح دعا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، هزاران نفر از کاتولیکها شب گذشته در کلیسای باسیلیکای سنت پیتر برای حضور در این مراسم حاضر شدند و بسیاری از آنها نیز مراسم را از طریق تلویزیونهای بزرگی که در میدان سنت پیتر نصب شده دنبال کردند.

پاپ در موعظه خود گفت: مسیح نور خیر را در بشر روشن کرد تا بشر قدرت غلبه بر استبداد را داشته باشد. بخشی از اهمیت شب کریسمس یا عید میلاد مسیح لذت ساده نیایش و نزدیک شدن به خداوند است.

این مراسم با اقدامات امنیتی شدید برگزار شد چرا که سال گذشته حضور زنی که یک بیمار روانی توصیف شد به نوعی مراسم را مختل کرد.

مراسم عشای ربانی امسال از سوی پاپ که ردای طلایی رندگی برتن داشت و همراه دیگر روحانیون کاتولیک به صورت صفی منظم وارد کلیسا شدند آغاز شد. در طول همین مراسم در سال 2009 این زن سوئیسی از موانع عبور و به پاپ حمله کرد . بندیکت در آن مراسم آسیب ندید اما استخوان پای یکی از کاردینالهای حاضر در صحنه شکست.

این زن در مراسم عشای ربانی کریسمس 2008 نیز تلاش کرده بود به پاپ نزدیک شود اما نیروهای امنیتی مانع وی شده بودند.

مراسم امسال نیز چون سال گذشته به جای آن که براساس سنت هرساله کاتولیکها نیمه شب آغاز شود رأس ساعت 10 شب به وقت محلی آغاز شد. چرا که براساس توضیح واتیکان پاپ 83 ساله باید اندکی پیش از انجام وظایف خود در روز کریسمس ( 4 دی ماه) استراحت کند.

دیروز همچنین واتیکان از ماکت صحنه تولد مسیح در میدان سنت پیتر رونمایی کرد، سنتی که از سال 1982 در واتیکان احیا شده است. این صحنه تولد مسیح نشان دهنده حضرت مریم، مسیح نوزاد و یوسف در آغل است .

این مجسمه ها امسال از سوی دولت فیلیپین برای شصتمین سال برقراری روابط دیپلماتیک واتیکان و فیلیپین که دارای اکثریت جمعیت کاتولیک است اهدا شده است. ماکت صحنه تولد امسال در مجاورت درخت 34 متری کریسمس که از شمال ایتالیا به واتیکان آورده شده، قرار دارد.

قرار است امروز 4 دی ماه رهبر کاتولیکهای جهان دعای ویژه کریسمس خود و پیام سنتی " به شهر و به دنیا" را به شهر و به جهان را ارائه کند.