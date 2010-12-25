آیتالله عبدالنبی نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: در دوران ریاست جمهوری بوش، او سه بار به آیتالله سیستانی نامه نوشت و از ایشان تقاضای ملاقات کرد ولی آیتالله سیستانی، این مرجع بیدار و هوشیار جواب نامههای بوش را نداده و حتی اعتنایی به این نامهها نکرده است.
وی با بیان اینکه این مطلب را آیتالله شهرستانی داماد آیتالله سیستانی نقل کرده است، تصریح کرد: یکی از مسئولان عالی رتبه عراق وقتی که با بوش ملاقات داشت، بوش به او گفت سلام مرا به آیتالله سیستانی برسانید و بگوئید که من سه بار نامه نوشتم و به ایشان سلام کردم، لااقل جواب سلام مرا بدهد.
مرجعیت و عاشورا مهمترین نقاط مثبت تفکر شیعی است
این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تشریح زوایای تخریب جایگاه مرجعیت شیعی به ویژه آیتالله علی سیستانی در عراق اشاره کرد و اظهار داشت: به طور کلی تشکیلات استکباری با دو مسئله مبارزه میکنند تا جایگاه آنها را تضعیف کنند که یکی از آنها مسئله مرجعیت و تقلید در شیعه و در راس آن ولایت فقیه و دیگری عاشورا و کربلاست.
نمازی ادامه داد: بعد از دوران دفاع مقدس، رئیس جمهور وقت آمریکا وقتی تلاشهای نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را بینتیجه دید، رئیس سازمان سیا را مامور کرد که نقاط قوت شیعیان را بررسی کند. آنها در بررسیهایشان به این نتیجه رسیدند که تقلید و ولایت فقیه و همچنین کربلا و عاشورا دو نقطه قوت شیعیان است.
وی با تشریح این دو مقوله اظهار داشت: هیچ شیعه مسلمان متدین بدون تقلید از فقها هیچ کاری انجام نمیدهد و تمام قدرت استوانههای شیعه و مرجعیت به ولایت فقیه است.
وی افزود: کربلا و عاشورا روحیه سلحشوری و استکبارستیزی و سازش ناپذیری را در کالبد جهان تشیع ایجاد کرد. به همین دلیل آنها تلاش میکنند این دو جایگاه والا را خدشهدار کنند.
نمازی با اشاره به ناکامیهای آمریکا در خاورمیانه تصریح کرد: آمریکا با همه یال و کوپال و قدرت نظامی و تشکیلات سیاستمداری که داشت بیش از هشت سال در عراق مبارزه میکنند ولی روز به روز ناکامتر و جایگاهش در نظام بینالملل ضعیفتر میشود و این نیست جز در سایه مرجعیت.
مرجعیت شیعی عامل شکست آمریکا در عراق
عضو مجلس خبرگان رهبری، مرجعیت شیعی را عامل شکست آمریکا دانست و تأکید کرد: مستکبران وقتی میبینند که مرجعیت شیعی عامل شکست آمریکا درعراق است، از این جایگاه والا عصبانی هستند و حرفهای پوچ میزنند.
وی با اشاره به نقش آیتالله سیستانی در عراق گفت: شیعیان عراق به آیتالله سیستانی اعتقاد دارند و مرید ایشان هستند و فرمایشات آیتالله سیستانی برای آنها ملاک است.
نمازی در مورد علاقه اهل سنت عراق به آیتالله سیستانی اظهار داشت: آنهایی که متدین هستند و سیاستزده غربیها نشدند برای آیتالله سیستانی احترام و جایگاه خاصی قائل هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری به ناکامیهای آمریکا در افغانستان اشاره کرد و یادآور شد: آمریکا با اینکه میلیاردها دلار در افغانستان هزینه کرده است اما روز به روز ناکامتر میشود.
قم - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری به تشریح زوایا و دلایل تخریب آیتالله سیستانی و بیاعتنایی این مرجع تقلید به نامههای بوش پرداخت.
آیتالله عبدالنبی نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: در دوران ریاست جمهوری بوش، او سه بار به آیتالله سیستانی نامه نوشت و از ایشان تقاضای ملاقات کرد ولی آیتالله سیستانی، این مرجع بیدار و هوشیار جواب نامههای بوش را نداده و حتی اعتنایی به این نامهها نکرده است.
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