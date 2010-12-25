مجازات مرگ در انتظار تولیدکنندگان شیشه/ سرشبکه‌ ها دیگر در امان نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین آبادی در حاشیه دیدار با رئیس سرویس فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در اصلاح قانون جدید مواد مخدر چه مجازاتی برای تولید کنندگان شیشه پیش بینی شده است گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر را در رابطه با مواد روانگردان به خصوص شیشه که از سال گذشته در کشور به عنوان تهدید جدی برای جوانان بود ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: بزرگترین مشکل پلیس در برخورد با مواد روانگردان نبود قانون مشخص بود که از این پس شاهد برخورد سخت و قاطع پلیس با تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر خواهیم بود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: با تصویب و ابلاغ قانون مجازات شیشه برابر با مجازات سایر متهمان مواد مخدر از جمله هروئین و برابر مرگ است.

وی افزود: همچنین در قانون قدیم مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم نبود اما در قانون جدید معتادانی که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه نکنند مجرم بوده و از سوی پلیس دستگیر و به مراکزترک اعتیاد فرستاده می شوند.

حسین آبادی با اشاره به برخورد با سرشبکه های اصلی قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: قبل از تصویب این قانون افرادی که در زمینه قاچاق مواد مخدر دستگیر می شدند به اشد مجازات می رسیدند اما هدایت کننده ها و سرشبکه های اصلی قاچاق از این مجازات در امان می ماندند و در صورت اعتراف متهمان نیز به عنوان مباشر در قاچاق مواد مخدر مجازات می شدند.

وی گفت: اما با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر از این پس سرشبکه ها و هدایت کننده های قاچاق مواد مخدر به یک و نیم برابر مجازات افراد دستگیر شده محکوم می شوند که این امر نقطه عطفی در برخورد با دانه درشت های قاچاق مواد مخدر است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: همچنین در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر همکاری های بین المللی با سایر کشورها نیز دیده شده که طبق آن پلیس می تواند با همکاری سایر کشورها محموله های قاچاق را تحت کنترل گرفته و شبکه های بین المللی را شناسایی و منهدم کند.

حسین آبادی با اشاره به همکاری دو کشور ایران و روسیه گفت: این دو کشور همکاری نزدیکی را از دو سال گذشته آغاز کرده اند که اکنون نیز رئیس سرویس فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه به دعوت وزیر کشور برای بازدید از اقدامات ایران و امضای یادداشت تفاهم نامه همکاری به ایران آمده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا ایران در اجلاس همکاری شانگهای حضور می یابد، گفت: سیاست های ایران همکاری با سایر کشورها در مبارزه با مواد مخدر است بر همین اساس هر کشوری که بخواهد در این زمینه با ایران همکاری کند ایران دست دوستی به سمت آنها دراز می کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: قطعا ایران در اجلاس شانگهای شرکت می کند.

حسین آبادی در پاسخ به اظهارات رئیس پزشکی قانونی مبنی بر در راه بودن سونامی روانگردان ها در کشور اظهار داشت: وضعیت روانگردان ها در دو سال گذشته بسیار بحرانی شده و روند کشفیات این مواد نیز روند بسیار خطرناکی بوده است.

وی گفت: کاهش قیمت روانگردان ها در کشور یکی از دلایل ضعف قانونی بود که امیدواریم در آینده نزدیک با ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر به کنترل روانگردان ها بپردازیم.