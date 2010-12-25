حسین مروی، تهیه‌کننده فیلم تلویزیونی "اشک انار" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تا یک ماه دیگر این پروژه را کلید می‌زنیم، ولی هنوز بازیگران آن انتخاب نشدند، اما به زودی قطعی می‌شوند.

فیلمنامه این فیلم را مریم روزبهانه نوشته که رویا محقق آن را بازنویسی کرده است. داستان فیلم "اشک انار" درباره زندگی یک دانشجوی شهرستانی به نام عابد است که برای تحصیل به تهران می‌آید و درگیر مسائل عاطفی با دختری به نام لیلا می‌شود.

اسماعیل فلاح‌‍پور کارگردانی فیلم مجموعه "زمانی برای پشیمانی"، فیلم‌های "کاکوها"، "لحظه دیدار" و ... را در کارنامه دارد.