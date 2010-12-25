اصالت ایرانی در صنایع دستی زنان ترکمن موج می زند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی صبح شنبه در بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و طرح رحمت مراوه تپه افزود: گفت: مادری که با عشق مشغول کارهای دستی است نشان دهنده علاقه او به زندگی است و از هیچ کار و تلاشی برای نگهداشتن و تداوم زندگی دریغ نکرده و عشق و وفاداری اش را به خانواده نشان می دهد.

وی اظهار داشت: انجام کارهای دستی و خانگی وقتی رنگ و بوی دین می گیرد، فضای خانواده را امن تر و روابط را با یکدیگرصمیمی تر و محکمتر می کند.

مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری گلستان گفت: اجرای طرح رحمت موجب تحکیم بنیاد خانواده و ایجاد محبت و مهرورزی می شود.

مهدوی افزود: زنان ایران با سازگاری خود در زندگی باعث تحکیم بنیان خانواده شوند و زنان ایرانی سعی می کنند این اقدام شایسته را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح رحمت با توجه به سرفصل های آموزشی و کتاب مهرورزی فرصت بسیار خوبی است تا از احادیث و سخنان بزرگان دینی برای تحکیم بنیان خانواده و ایجاد محبت و مهرورزی در خانواده بهره ببریم.

گفتنی است در حاشیه کلاس آموزشی، نمایشگاه زنده از کارهای دستی ترکمن، آیین سوگند عروس و داماد در اقوام ترکمن و همچنین مسابقه آشپزی و انتخاب بهترین غذای سنتی برگزار شد.