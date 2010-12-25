آسمان کشور از جمعه هفته جاری بارانی می شود

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش دو هفته قبل در کشور افزود: در هفته های گذشته بارش خوبی داشیم ولی بارش پیش رو قابل توجه است و از نوار غربی کشور آغاز و مناطق شمالی و نوار غربی را به طور کامل پوشش می دهد.

وی با اشاره به کاهش بارش در تمامی منطقه اظهار داشت: در ترکیه و سوریه و عراق و کشورهای آسیای میانه در دو هفته اخیر تغییر الگو مشاهده می شود که به دلیل شرقی تر بودن ایران این تغییر الگو دیرتر می رسد ولی تمامی این کشورها به نسبت نرم سالانه خود با کاهش باران و خشکی هوا مواجه بوده اند.

رضازاده هفته جاری را خالی از بارش و تغییرات جدی دانست و افزود: پایداری هوا همچنان وجود دارد و باعث خشکی هوا و تشدید آلاینده ها در شهرهای صنعتی و پر جمعیت می شود.