"عروسک شکسته" وارد نمایش خانگی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "عروسک شکسته" عنوان فیلمی ویدئویی است که به‌زودی وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد.

فیلمبرداری این تله فیلم در سال جاری و در تهران و شمال کشور انجام شده است.

فقیهه سلطانی، مجید مشیری، محمد شیری، رابعه اسکویی، خشایار راد، کاظم افرندنیا، امیر غفارمنش، اشکان اشتیاق، منوچهر صفرخانی، هما خاکپاش، شهرزاد عبدالمجید، سیامک اشعریون، صفر کشکولی، علی ابوالحسنی، سعید کریمی، نسرین اسلامی، مریم حاتمی، مبینا سادات آتشی و... از بازیگران اصلی این تله فیلم هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: نگار دختر جوانی که گرفتار یک باند قاچاق مواد مخدر شده است اقدام به سرقت شناسنامه برای این باند می کند غلام پدر نگار که گرفتار اعتیاد است برای پیدا کردن دخترش به تهران می آید و از صفر دوستش که سرایدار یک باغ بزرگ در خارج از شهر است می خواهد که در پیدا کردن نگار به او کمک کند در نهایت پای پرویز خان سر دسته باند به باغ باز می شود. آمدن پرویز به باغ اتفاقات زیادی را به همراه دارد... .

دیگر عوامل اصلی پروژه نیز عبارتند از: نویسنده: شهناز روستایی، مدیر تصویربرداری: علی عالمی، مدیر تولید: سعید قاسمی، مدیر صدابرداری: هادی افشار، صدابردار: کامبیز فراهانی، مدیر برنامه ریزی: مژگان طباطبائی، دستیار اول کارگردان: سیدبهمن حسینی، طراح گریم: اهورا قاسمی، طراح صحنه و لباس: منوچهر صفرخانی، عکاس: سیدبهمن حسینی.