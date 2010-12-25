ضرورت رسانه قوی اسلامی مورد تأکید قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در مجمع عمومی اتحادیه پخش اسلامی گفت: درحال حاضر غفلت سازمانهای رسانه ای اسلامی در رابطه با حرکت با روند سریع تحولات در جهان رسانه حس می‌شود.

احسان اغلو اظهار داشت که در اجلاس فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی که در سال 2005 در مکه برگزار شد مسئله تقویت سازمانهای رسانه‌ای سازمان کنفرانس اسلامی چون اتحادیه پخش اسلامی و خبرگزاری بین المللی اسلامی مورد تأکید قرار گرفت.



عبدالعزیز خوجه وزیر فرهنگ و اطلاعات عربستان که ریاست این جلسه را برعهده داشت بر ضرورت تقویت اتحادیه پخش اسلامی به منظور تحقق امیدها و آرمانهای امت اسلامی تأکید کرد.

وی خواستار همکاری بیشتر میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در سطح جهانی شد.

وزیر فرهنگ و اطلاعات عربستان اظهار داشت: ما باید تحولاتی را که اکنون در کشورهای ما رخ می‌دهد با نگاهی حرفه ای در نظر بگیریم.

وی با اشاره به برگزاری همایش گفتگوی بین ادیان از سوی عربستان اظهار داشت: این نوع رویدادهای مهم باید در رسانه‌های اسلامی جای بگیرند تا اهداف امت اسلامی و اهمیت صلح جهانی و ثبات برای آنها در سطح جهان اطلاع‌رسانی شود.