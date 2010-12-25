40 هزار دانش آموز همدان در طرح معرفت شرکت می کنند

عباس تجری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این طرح در راستای افزایش آگاهی و آشنایی بیشتر دانش آموزان با وجود با برکت قطب عالم امکان حضرت حجت ابن الحسن، امام مهدی (ع) اجرا می شود.

تجری با اشاره به اینکه در طرح معرفت، شناخت مرجعیت، تقلید و آموزش صحیح قرائت نماز به دانش آموزان مد نظر است، گفت: طرح بزرگ معرفت، با تحت پوشش قراردادن بیش از 40 هزار دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه در استان همدان به اجرا در می آید.

وی هزینه در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح را یک میلیارد و 500 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: این مبلغ از محل اعتبارات وزارتی و استانی تامین می شود.

رئیس گروه قرآن، نماز و عترت آموزش و پرورش استان همدان افزود: در این طرح بزرگ که در بیش از 420 آموزشگاه متوسطه استان همدان برگزار خواهد شد، 200 استاد قرآن همکاری دارند.

تجری افزود: در این طرح بسته های فرهنگی شامل لوح فشرده نماز، بروشور و معرفی مراجع تقلید، فلسفه مرجعیت و کتاب برترین نعمت خداوند، به صورت رایگان دراختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: پس از اجرای این طرح و برگزاری آزمون یک مرحله ای و آموزشگاهی آن در دهه فجر، بیش از سه هزار و 200 منتخب آزمون شفاهی و کتبی به شهر مقدس قم و مشهد اعزام خواهند شد.