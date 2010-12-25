سازمان ملل متحد دکوری بیش نیست/ قطعنامه ها بازیچه دست اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دارالخلیج امارات امروز در سرمقاله خود که با عنوان "پوشش بین المللی بر تجاوزات رژیم صهیونیستی" به چاپ رساند؛ می نویسد: "رابرت سری" به عنوان هماهنگ کننده روند صلح در سازمان ملل متحد به شمار می رود و این درحالی است که این پست یک پست تشریفاتی در این سازمان به شمار می رود چرا که ما نشنیده ایم و نمی شنویم که وی در چارچوب وظیفه اش دست به کاری زده باشد.

این به گونه ای است که گویی سازمان ملل متحد هیچ نقشی در روند سازش ندارد یعنی همانطوری که اصلا روند صلح وجود خارجی ندارد. درعین حال آمریکا هم دست خود را بر این موضوع نهاده و همه طرفهای دیگر از جمله سازمان ملل متحد را به دکوری در رابطه با روند سازش تبدیل کرده یا آنها را آلت دست خود ساخته است به طوری که در خدمت اسرائیل قرار گرفته اند.

الخلیج ادامه می دهد: رابرت سری در سال 2008 و 2009 در قبال تهدیدات و حملات بی امان صهیونیست ها علیه فلسطینیان این اقدام آنان را دفاع از خود عنوان می کند.

این درحالی است که انتظار می رود این مسئول بین المللی به جای جانبداری کردن از تجاوزات صهیونیست ها حملات آنان را محکوم کند. اما درمقابل به اسرائیل حق دفاع از خود را می دهد و حتی به آنان حق کشتن در محاصره و در گرسنگی نگه داشتن مردم بیگناه غزه و حتی بمباران کردن آنان را با استفاده از انواع سلاح های ممنوعه می دهد.

الخلیج درادامه خاطرنشان می سازد: این انحراف که در برخورد "رابرت سری" با موضوع فلسطین وجود دارد همه و همه نیاز به این مسئله را نشان می دهد که مقامات مسئول بین المللی باید در تعهدات خود در قبال قطعنامه های بین المللی و منشور حقوق بشر و توافقنامه ژنو الگو باشند.

این روزنامه درپایان تاکید می کند: اما متاسفانه قطعنامه های بین المللی که به ملت های مظلوم حق مقاومت در برابر اشغالگری را می دهد به ابزاری سیاسی آن هم در دست صهیونیست ها و آمریکا تبدیل شده است.