‌ترافیک علمی و گفتمان چهره به چهره برای کشور ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قربانی در نشست دستاوردهای دومین همایش ایرانیان خارج از کشور افزود: ارتباط با محققان کشورها در خارج از وطن بخشی از همکاریهای عملی و بین‌المللی هر کشوری است به ویژه در کشورهای در حال توسعه این مسئله مشهود است.

وی با بیان اینکه نهادینه کردن به کارگیری لایه‌های مختلف کارشناسی در چارچوب یک نهاد سیاست‌گذار امری مسلم است، اظهار داشت: این نوع همکاری در کشور ما در قالب طرحی به نام "تابتن" به صورت محدود آغاز شد و هم اکنون به صورت گسترده در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی نهادینه شده است.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر این که در بخش جهانی شدن علم نگاه این وزارتخانه این است که تا جای ممکن نخبگان در داخل کشور حضور داشته باشند گفت: در دنیای فعلی مدیریت چرخه مغزها نه تنها ضروری است بلکه حیاتی است.

وی ادامه داد: ‌ترافیک علمی و گفتمان چهره به چهره از طریق برگزاری همایش‌ها برای تبیین ارایه فعالیت‌های ایران و تصویری از پیشرفت‌های علمی داخل کشور یک اصل ضروری است.

وی با اشاره به تشکیل شبکه علمی متخصصان ایرانی خارج از کشور گفت: تشکیل این شبکه یکی از حلقه‌های مفقوده همکاریهای عملی ایران بود چرا که پیش از این به صورت جزیره‌ای عمل می‌شد و فعالیت‌ها در این زمینه نظام‌مند نبود که امیدواریم در فضای مجازی این شبکه به صورت پیشرفته به کار خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه در زمینه پارک‌های فناوری به ویژه در حوزه کشورهای آسیایی و اروپایی ایران حرفی برای گفتن دارد، افزود: برای استفاده از قابلیت‌های ایرانی‌ها ایجاد مکانیزمی جهت نهادینه کردن همکاری‌ها ضروری به نظر می‌رسد که این امر از طریق برگزاری همایش ایرانیان خارج از کشور دنبال شد. به طور نمونه از طریق ارتباط با اساتید ایرانی خارج از کشور در این همایش فرصت‌های مطالعاتی متعددی برای دانشجویان و اساتید داخلی در خارج از کشور فراهم شد.

به گفته قربانی همچنین تشکیل شرکت‌های دانش بنیان در پارک‌های فناوری توسط ایرانیان خارج از کشور، انتشار تالیفات اساتید ایرانی، اجرای 27 پروژه تحقیقاتی مشترک و معرفی 40 نفر از پزشکان متخصص از کشورهای مختلف به سیستم پزشکی کشور از دستاوردهای دومین همایش ایرانیان خارج از کشور بود.

وی با بیان اینکه از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، راه‌اندازی بیمارستان و فلوشیپ‌ها و تاسیس بیمارستان استفاده خواهد شد، افزود: در قالب همایش ایرانیان خارج از کشور 16 یادداشت تفاهم در بخش‌های دانشگاهی، پژوهشی و پارک‌های فناوری امضا شد که برخی از آنها در جریان اجرا قرار دارند.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به کارگیری 74 نفر از اساتید ایرانی خارج از کشور به صورت تمام و نیمه‌وقت افزود: همچنین 240 نفر از متخصصان ایرانی برای همکاری با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران معرفی شدند و 43 طرح انتقال فناوری با مراکز تخصصی امضا شد.

وی با اینکه بسیاری از دانشمندان ایرانی مقیم خارج با هویت دینی و پیشرفت‌هایمان آشنایی کافی ندارند، گفت: برای شتاب بخشیدن به همکاری‌های بین‌المللی با رویکرد بومی کردن دانش قدم‌های بسیار خوبی برداشته شده است.

در ادامه این همایش جهانبخش محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: زمانی که جمعی از یک کشور به شکل مهاجر به سرزمین‌های دیگر مسافرت می‌کنند برخی فرزندان این سرزمین بزرگ را با سواد، با ثروت و صاحب آداب خطاب می‌کنند این حرف ما نیست حرف آنها است.

وی با بیان اینکه ایرانیان در خارج از کشور با راه‌اندازی کافه‌‌های ایرانی، برگزاری پرشکوه مراسم عید نوروز و راه‌اندازی دسته‌های عزاداری فرهنگ ایرانی را به خوبی به دنیا عرضه می‌کنند، گفت: بیشترین دغدغه بانوان ایرانی خارج از کشور در رابطه با سرنوشت فرزندان آنهاست که نشان می‌دهد آنها واقعاً مادران ایرانی هستند.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ممکن است نظام‌های مالی، تجاری، ITو بیوتکنولوژی به نقطه واحدی رسیده و جهانی شدن را با آن مفهوم بسازیم، گفت: ولی نمی‌توان فرهنگ را در مسیر جهانی شدن قرار داد چرا که پشت این هویت عرفانی ناب نهفته است.

وی با بیان اینکه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در مجلس با 45 عضو فعالیت می‌کند،‌ افزود: در حال حاضر گروه دوستی با همه کشورها فعال شده است و در پیوند با ایده‌های خوبی که دولت از آن حمایت می‌کند فعالیت می‌کنیم.