متحدان اروپایی ما دیوانه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های انگلیس، "جرمی براون" معاون وزیر امور خارجه انگلیس در امور حقوق بشر دولت ائتلافی انگلیس به رهبری محافظه کاران در اظهاراتی که روز گذشته در روزنامه های انگلیس به چاپ رسید متحدین حزب محفظه کار را در اروپا دیوانه خواند.

براون گفت: به نظر من محافظه‌ کاران در قبال سیاست مهاجرتی بسیار سختگیر هستند. این بدان معنا نیست که به نظر من نباید اینگونه باشد. من تصور می‌کنم ما باید یک سیاست مناسب و کارآمد داشته باشیم.



وی درباره تصمیم دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس برای متحد شدن با احزاب ناسیونالیست در اروپا گفت: آنها کاملاً دیوانه هستند و این برای آنها شرم آور است.

اظهارات وزیر خارجه انگلیس آخرین تنش ها در دولت ائتلافی این کشور است که گفته می شود در روزهای اخیر دچار تنش ها و شکنندگی زیاد شده و این ختلاف پس از آن رسانه ای شد که هفته گذشته "وینس کیبل" وزیر بازرگانی انگلیس از حزب لیبرال-دموکرات تاکید کرده بود می‌تواند دولت کامرون را سرنگون کند.



دو حزب لیبرال دموکرات و محافظه کار که به رهبری محافظه کاران دولت ائتلافی را تشکیل داده اند در خصوص کاهش هزینه ها نیز اختلافات اساسی دارند.

اختلافات در خصوص افزایش چند برابر شهریه های دانشگاه از موارد عمده اختلافی بین دو حزب بشمار می رود.