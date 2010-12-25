کمبود امکانات پزشکی همچنان در استان ایلام وجود دارد

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: مردم استان ایلام با حدود ۶۰۰‬ هزار نفر جمعیت با مشکلات زیادی در زمینه بهداشت و درمان مواجه هستند که به علت کمبود امکانات برای بهره‌گیری از این خدمات ناچار به سفر به استان های همجوار هستند.

این نماینده مجلس در ارتباط با متوقف شدن عملیات اجرایی بیمارستان 32 تختخوابی آبدانان تصریح کرد: متاسفانه فعالیت ساخت و ساز این بیمارستان از اوایل تابستان امسال تاکنون تعطیل شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام افزود: اکنون بیشتر مردم استان ایلام برای مداوای بیماران خود ناچار به مراجعه به مرکز استان یا استانهای همجوار ایلام هستند.

عزتی تاکید کرد: به لحاظ نیروی انسانی و کادر پزشکی و تخصصی در شهرستان‌های استان ایلام با تنگناهای بسیاری مواجهیم که امیدواریم مسئولان نسبت به اعزام پزشک متخصص اقدام کنند تا گامی موثر برای رفاه و سلامت مردم منطقه برداشته شود.

نماینده دهلران دره شهر و آبدانان خواستار ادامه عملیات اجرایی ساخت بیمارستان آبدانان شد.

وی بیان داشت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حل مشکلات مراکز بهداشتی و درمانی استان ایلام تاکید کرده و در این ارتباط دستورات لازم را صادر کرده است.

عزتی گفت: وزیر بهداشت بزودی با سفر به استان ایلام مسائل و مشکلات بهداشت و درمان شهرستانها را از نزدیک بررسی می کند.