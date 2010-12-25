مهلت ارسال آثار به مسابقه نمایشنامه نویسی گلستان تمدید شد

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مهلت ارسال آثار مسابقه نمایشنامه نویسی تا 30 بهمن ماه تمدید شد و تمامی علاقمندان در زمینه نمایشنامه نویسی می توانند آثار خود را به واحد نمایش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارسال کنند.

ابوالحسن امامی، ارسال متون نمایشی بصورت تایپ شده و به دو صورت کوتاه و بلند در سه نسخه با موضوع آزاد، ‌با اولویت بومی و محلی را از شرایط شرکت در این مسابقه عنوان کرد.

وی افزود: هر نویسنده مجاز به ارسال حداکثر دو متن است.

امامی بیان داشت: طی مراسمی به برگزیدگان دو بخش کوتاه و بلند مسابقه، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا می شود و به پیشنهاد هیئت داوران و در صورت قابلیت،‌ آثار منتخب در مجموعه ای به چاپ خواهد رسید.

