جشنواره موسیقی جایگاه مناسب برای عرضه آثار استادان نیست

سرپرست گروه موسیقی اساتید ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهرگفت :هدف از برگزاری جشنواره موسیقی فجر حضور هنرمندان جوان و ارزیابی توانمندی آنها است، در نتیجه وجود همین نگاه به برگزاری این رویداد فرهنگی به نوعی سطح کیفی جشنواره را پایین می آورد چراکه هنرمندان جوان در جشنواره موسیقی فجر مرحله آزمون و خطا را پشت سر می گذارند به همین دلیل معتقدم که جشنواره موسیقی فجر راهی برای هدفمند کردن فعالیت های جوانان فعال درعرصه موسیقی است نه نمایش آثار ارزشمند هنرمندان پیشکسوت موسیقی.

سعید ثابت در ادامه افزود : حضور در یک رقابت سالم تحت عنوان جشنواره موسیقی و به محک گذاشتن سطح توانایی گروههای موسیقی جوان لازم و ضروری است و فرصتی برای حضور در عرصه های بزرگتر محسوب می شود، از همین رو شرکت گروههای شناخته شده در جشنواره موسیقی فجر ضرورتی ندارد .

این نوازنده سنتور در ادامه صحبت های خود برگزاری جشنواره ای مستقل برای حضور هنرمندان پیشکسوت در عرصه موسیقی را ضروری دانست و گفت : برای نشان دادن تجربه و تبحر نوازنده های پیشکسوت باید جشنواره ای در سطح بین الملل برای گروههای شناخته شده برگزار شود که در این جشنواره هم گروههای شناخته شده ایرانی و هم خارجی با یکدیگر رقابت کنند و به نوعی توانایی خود را به معرض تماشا بگذارند در این صورت است که می توان عنوان جشنواره حرفه ای و بین المللی را بر یک رویداد فرهنگی مانند جشنواره موسیقی فجر گذاشت.

سعید ثابت در پایان به برنامه های جاری گروه موسیقی اساتید اشاره کرد و گفت : در حال حاضر مشغول تمرین قطعات جدید هستیم و به زودی آلبوم "پیش درآمد رنگ های استاد پایور" منتشر خواهد شد.