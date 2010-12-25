7 درصد برق کشور در خراسان جنوبی مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی ضامن صبح شنبه در جمع اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها، میزان مصرف انرژی در کل کشور را از بیش 168میلیارد کیلو وات ساعت ذکر کرد و اظهار داشت: مصرف برق این استان در بخش خانگی 9.24 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه بهای جدید برق همزمان با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها اعلام می شود، افزود: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی می شود، مصرف برق در بخش خانگی کاهش یابد.

ضامن اضافه کرد: با آغاز هدفمندی یارانه ها قبوض برق متناسب با قیمت هایی که اعلام خواهد شد، تغییر کرده و به احتمال زیاد قبوض صادره در بخش خانگی یک ماهه خواهد بود.

به گفته وی با توجه به اینکه هدفمند کردن یارانه ها اثر مستقیم بر مدیریت مصرف انرژی الکتریکی دارد، پیش بینی می شود با اعمال مدیریت مصرف مشترکین در تعرفه های مختلف، پیک بار مصرفی استان تغییر محسوسی نکند.

ضامن با بیان اینکه پیک بار سال آینده با توجه به میزان تولید انرژی در استان با کمترین میزان خاموشی سپری خواهد شد، خاطر نشان کرد: انتظار می رود حد اقل 10 درصد صرفه جویی در بخش خانگی انجام شود.

وی با تاکید به اینکه در تعرفه های جدید کمترین نرخ مربوط به کشاورزی و بالاترین نرخ مربوط به ساختمان ها و سازمانهای دولتی است، خاطر نشان کرد: تعرفه های خانگی و تجاری به صورت پلکانی تنظیم شده و فرصت مناسبی برای صرفه جویی مخصوصا برای مشترکینی که مصرف زیادی دارند فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه مشترکین تجاری و خانگی که مصرف خود را به ساعات کم باری منتقل کنند از تخفیف ویژه منظور شده در طرح بهره مند خواهند شد، یادآور شد: صورت حساب و قبوض برق به نحوی طراحی شده که امکان محاسبه توسط مشترک به راحتی امکان پذیر است.